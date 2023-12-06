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06/12/2023

RSV疫苗成功進港，成日本以外亞洲第一！藥廠總經理：瞄準大灣區市場，與政府合作推動聯網醫療

#管理學 #醫創新知 #大灣區 #疫苗 #新冠肺炎 #長者
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　　疫情令大眾更注重健康，為藥廠、保健品、藥粧行業帶來商機。GSK香港及澳門VP及總經理Raj Bhatti表示：「疫情時，世上沒有任何一個政府不承受巨大壓力，製藥行業要支持並與政府合作，推動恢復。」今年3月香港才開始復常，該藥廠已成功在港引入RSV（呼吸道融合病毒）疫苗Arexvy，成為日本以外的亞洲第一。此外，他亦提到留住人才非常重要，而且要多方吸納（詳見另文──「GSK港澳舵手：灣區機遇 助優秀專家來港」）。

 

　　Raj Bhatti接受專訪時表示，現在需要更多的合作方，幫助香港恢復和推動發展，香港成為日本以外的亞洲第一個城市引入以上疫苗，體現了本地監管機構加快審查的進程。「這充分顯示了他們保護本地居民的承諾。」香港人的預期壽命愈來愈長，「當老齡化社會出現，倘能讓他們健康、快樂地老去，這不僅對社會有益，對經濟也有好處。」

 

RSV並非只針對長者，但在60歲及以上的成年人中，其影響更為嚴重及深遠。（資料圖片）

 

　　RSV本身並非只針對長者，但在60歲及以上的成年人中，RSV的影響就更為嚴重及深遠。「我們現在的重點是如何與政府合作，確保能盡快為心臟病、高血壓、哮喘、慢性阻塞性肺病等患者接種疫苗，尤其是在養老院的患者。」

 

RSV對60歲以上人口 影響大

 

　　他解釋，疫苗對同時患有以上疾病的患者，研究顯示其有效性可逾90%。現時該藥廠正在大力投資加大宣傳，確保醫護先獲得正確的信息。「在醫護界，對RSV在兒科階段非常熟悉，但不太多人意識到，老年人口中的死亡率與兒童相同。教育工作不僅涉及疫苗，還涉及如何識別該病症以及有哪些治療選擇。對我來說，這是一種社會責任。」

 

GSK香港及澳門VP及總經理Raj Bhatti表示，藥企不能單方面把責任推給政府，而是需了解政府面臨的挑戰，並找到解決方案。

 

　　他看到的，不單是RSV疫苗，而是希望由香港開始發展整個大灣區市場。「從研究和開發的角度來看，我們現在正積極研究大灣區內的合作機會，並探索如何實際支持政府的目標。香港擁有很多國際專家，這為我們建立合作夥伴關係、加速經濟發展提供了非常好的環境。」他多次強調不能單靠政府，藥廠也要出一分力，相互建立合作關係，在思維上需要更加靈活和創新，以確保病患能夠獲得藥物。

 

　　對於香港本身機遇，Raj指目前正在進行的所有新項目，例如一期和二期項目，也希望香港能成為這些計劃的一部分。但他提醒，香港正在與日本、新加坡、台灣等地競爭，香港要更積極，包括在研究招募方面要更用力。「招募研究參與者一直都是競爭激烈，我認為這是可以改進的一個領域，我們擁有這方面的專業知識，因此，這不應被視為阻礙因素，我認為這是一個推動因素。」

 

研慢性疾病護理 紓醫護壓力

 

　　Raj同時指出，公司正在積極將人工智能（AI）應用於研發中，以加快藥物篩選速度。「將大灣區打造成生物醫藥中心時，我想要做的一件事，就是將我們的研發專業知識與科學園的專家合作，探討如何將人工智能應用於藥物研究中。另一創新是我們需要與政府合作，探討如何推動聯網醫療。」在香港，醫院管理局和私人診所之間已經實現了聯網醫療，他希望能夠將這種聯網醫療擴展到大灣區。「我們花了很多時間與政府交流，了解他們的目標。我們也提供了建議，我必須說政府對於接受建議非常開放。」

 

　　他又指出，醫護壓力頗大，如果能夠加快慢性疾病管理的初級護理，專科醫生就可以管理更多患者。「例如，對於嚴重哮喘或狼瘡等疾病的生物製劑治療，如果患者能夠在家自行注射，就沒有必要每個月都回醫院；一些年長患者可能缺乏信心，當然他們需要回來就醫，我認為這是可以接受的，世界上不少市場也朝著這方向發展。倘能夠採取稍微大膽的做法，可以為醫生釋放更多時間，管理更複雜的病況。」

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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