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07/12/2023

美國家具CEO「疫境」下空降上任！面對嚴峻危機：聆聽員工＋靈活安排辦公模式贏尊重

#美國 #家具 #品牌 #採購 #疫情 #遙距工作 #管理學 #辦公室求生術
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Crate & Barrel行政總裁Janet Hayes指，科技是零售業發展的重要元素，它不再是僅提供一個網站，而是將消費者的需求變化呈現成有用數據，讓企業更有效率地優化顧客體驗。（受訪者提供圖片）

 

　　如何應對突如其來的危機，考驗著管理層的應變能力。美國家具及家飾連鎖零售商Crate & Barrel行政總裁Janet Hayes，在疫情爆發期間走馬上任，她憶述當日放下自我、重視同理心，成功與團隊快速建立聯繫，度過嚴峻的企業危機。

 

疫下走馬上任 多聆聽贏尊重

 

　　Janet Hayes憶述在2020年8月美國疫情封鎖期間，接任了Crate & Barrel行政總裁一職。由於她是空降而來，對Crate & Barrel的營運狀況並不算很了解，加上首次面對疫情這世紀難題，如何短時間內與新團隊順利合作，並制定一系列應對方案，成為當時的首要任務。

 

　　在上任頭三個月，Janet不斷邀請同事與她傾談，聆聽他們對公司未來的看法、所遇到的難處，以及提供改善的建議。她認為：「尊重別人，是讓你贏得尊重的第一步。只有真正的傾聽，才能真正與人建立聯繫，而保持良好溝通和透明度就是管理的關鍵。」

 

　　由於世界已發生巨變，即使她擁有逾25年的零售管理經驗，亦不得不放棄一些以往行之有效的想法。她強調必需要以同理心領導團隊，而最重要的一點是要先放下自我。

 

　　要建立宏大、勇敢的企業願景，前提是要讓它變得清晰和簡單，她認為透過聆聽和尊重，將有助重新及快速關注對公司真正有益和重要的事情，而保障員工安全是她首要考慮的地方。

 

按部門需求 靈活安排辦公方式

 

　　以辦公方式為例，不同部門員工的職能有異，所以必須通過溝通了解他們的需求，再因應他們的需求而給予不同的靈活性。例如數碼部門的職能性質，是能夠安排全面遙距工作；而品牌營銷團隊，則需要每周至少3天面對面商議等。

 

　　Janet深信靈活性能夠創造動力，她重視的是人才、協作和成果，而不是上班地點。她指出：「我相信每位員工都會作出正確的決定，在靈活的工作安排下，他們的工作速度比以往任何時候都更快、更聰明。」

 

與供應商建互信 成功捱過疫境

 

　　溝通的價值不限於員工，還包括與客戶及供應商的溝通。她指出：「我們必須照顧好人際關係，互相信任及理解的同時，也要給予同理心。由於與長期供應商建立出良好的夥伴關係，因此才能成功度過疫情的嚴峻時期。」

 

　　被問到團隊有否受「大辭職潮」影響，Janet表示曾詢問一些員工離職的原因，當中有人回答是因為他們找到了「夢想的工作」。雖然對於員工的離開感到不捨和可惜，但她亦衷心祝福他們能找到好工作。

 

　　她很理解投身零售業是不容易的事，所以希望留下來的員工，都會因自己的角色而感到興奮和自豪，並從中找到工作的熱情，因為她最想要的是快樂的員工。

 

Crate & Barrel與長期供應商建立良好的夥伴關係，成功度過疫情的嚴峻時期。（Crate & Barrel網站截圖）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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