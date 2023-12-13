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13/12/2023

就業展望｜人力資源公司調查︰44%本地僱主明年首季擬增聘人手！航空業復甦、運輸物流業增幅勁！邊行最渴市？

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有調查指出，本港僱主來年首季的招聘意慾，依然保持平穩樂觀。（王韻青攝）

 

　　邁入2023年尾聲，相信不少打工仔也關注來年的就業前景。有人力資源管理公司近日進行調查，揭示香港僱主預期2024年第一季增加員工人數意欲，維持平穩。

 

　　不過，鑑於人才問題持續，預料明年僱主仍難以找到足夠的合適人才，來填補關鍵職位空缺。專家建議，可積極考慮聘請外判或短期員工，以更彈性的方法來應對挑戰。

 

　　人力資源公司萬寶盛華（ManpowerGroup）昨日發布的2024年第一季「就業展望調查」報告，旨在探討各市場僱主的招聘意欲。是次訪問了41個國家及地區、共40,077名僱主，其中525名為香港僱主。而調查所提及的就業展望指數，主要是將預計增聘人手的企業之百分比數字，減去預計削減人手的企業之百分比數字。正數代表較多企業計劃增聘員工，負數則顯示較多僱主有意裁減員工。

 

 

　　萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊提到本次調查發現，所有受訪國家及地區均錄得正面指數，而香港僱主招聘意欲更是高於全球平均，「香港來季淨就業展望指數為+29%，比全球指數+26%，多出3個百分點。」報告又指受訪的525名僱主中，44%預算未來3個月將增加人手，縮減人手則有15%；而40%未有計劃在來季調整現時員工數目，「此反映就業前景發展依然平穩，僱主依然對人手有需求。」

 

通訊業最渴市 運輸業增幅勁

 

　　她提到其中招聘意欲最高的，依然是「通訊媒體業」，就業展望指數為+63%，按季增加15個百分點，按年增加31個百分點，「此行業的指數更是排名全球第二」。徐玉珊解釋，由於近日多間本地電訊公司，因應施政報告提出促進本港5G網絡，而部署更多5G網絡優化計劃，增強用戶體驗並擴大市場份額，所以人手需求更大，創造更多就業機會。

 

　　其次則為運輸及物流業，就業展望指數為+34%，按季上升22個百分點，季度增幅更是在全球排名第三，比全球該行業的季增幅高出24個百分點。她認為，此行業預計是受惠於本港航空業復甦，「香港國際機場10月航空交通數字按月上升4倍，客運量更是不斷上升，預計明年將全面恢復，刺激僱主招聘意欲。」

 

靈活方法填補空缺 成本可控

 

　　同時，鑑於企業對於人工智能等技術的重視程度上升，所以企業對於AI開發、運用及轉型等方面的人才需求持續增加，資訊科技業的就業展望指數錄得+32%，按年升1個百分點。

 

　　徐玉珊坦言，本港整體行業的就業展望指數都維持正數，代表企業依然需要人才，惟人才荒依然存在。她引述調查指，香港人才荒在2023年已經達到頂峰，85%企業都出現短缺的問題，「據分析預計，2024年相信峰值將會下降7個百分點，預料78%企業會依然面臨相關挑戰。雖然有所下調，但企業亦不能忽視相關問題，畢竟依然處於高位，問題仍舊存在。」

 

　　她呼籲僱主應更積極採取各種不同的措施，如提供具有競爭力的薪酬待遇、靈活的工作時間和地點選擇、採取靈活用工的方式。她又指，其實近年不少企業都開始嘗試改變其運作和招聘模式，不再只是追求聘請全職員工，如有3成僱主表示，來年將計劃聘請外判、兼職或臨時員工，以更靈活的方法，來填補關鍵職位的空缺，同時亦可控制成本。

 

 

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