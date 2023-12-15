  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

15/12/2023

職涯規劃｜企業聘職業教練助員工規劃職涯！棄傳統「企業階梯」改「攀登架」架構，按技能發展！人力資源總監︰離職率僅10%

#人力資源 #人才管理 #教練 #彈性工作 #軟件 #Jobbe
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

Jobber人力資源總監Sara Cooper

 

　　辦公室管理軟件企業Jobber近年快速發展，團隊人數在3年間，由272人增至現時逾500人，其人力資源總監Sara Cooper指，通過彈性工作安排，以及聘請「職業教練」幫助員工規劃職涯，使離職率只有10%，達到留人才的成效。

 

　　疫情改變現代工作場所的定義，促使企業由辦公室上班變成混合工作，這情況在Jobber也不例外。Sara承認，遙距工作在初期帶來一定挑戰，例如日常溝通會以文字傳訊為主，缺乏了語氣或肢體語言來表達情感。

 

　　但隨著疫情消退，該公司現已轉至混合工作模式，且建立了會議指南和準則，使同事之間的溝通更有效率。

 

　　雖然實行混合工作，是沒有單一解決方案適用於每間公司，但她強調，要創建成功的混合辦公環境，關鍵是員工的投入度。Jobber的管理層從沒硬性規定混合工作必需是某種樣子，而是根據每位員工的情況作彈性安排。

 

採「攀登架」架構 提供成長渠道

 

　　要讓工作更有效率的方法，她認為是給予員工靈活性，開放的溝通對混合工作尤其重要。即使Jobber的實體辦公室已重新開啟，但她也會定期進行調查，衡量員工在混合環境的工作體驗，並了解及跟進任何有需要調整的地方。

 

　　傳統的HR流程往往給人一種行動遲緩（Slow-moving）和流程導向（Process-oriented）的印象，而疫情的出現，更令她確認創新能推動業務績效增長，同時確保員工的職涯成功。

 

　　Sara指出：「有大量研究表明，多數人會選擇離開自己的僱主，是為發展更好的職涯。」為解決這問題，Jobber成立了一個「教練及發展部門」，並聘請認證職業教練和學習專家負責，將傳統的「企業階梯」（Corporate Ladder）晉升概念，演化成「攀登架」（Jungle Gym）架構。

 

　　她解釋，新架構為員工提供新的成長渠道，無論是打算承擔更多責任、轉換至不同角色，還是繼續當前的職位，該公司都會給予所有員工機會，在追求跨團隊橫向職業發展，及遵循傳統職業道路之間作選擇。

 

了解員工取態 每季評估進度

 

　　每位員工都有不同的目標、個性和能力，職業教練和學習專家的作用，就是通過了解員工的取態，為他們規劃合適的職業路向。這些規劃可以短至半年或長至5年，且每季都會進行評估，讓員工和管理層坐下來討論發展進度，確保他們仍在軌道上前行。

 

　　但這發展架構絕非強迫性，因為自疫情以來，由於一些崗位需要暫停工作，令更多員工重新思考自己的路向，而該架構可為他們帶來一條通往目標的清晰道路，更清楚自己想在公司擔任甚麼角色，以至了解實際所需的技能，從而更有規劃地有序發展。

 

　　自2020年10月至今，已有超過150名員工在Jobber內部進行職業調動。她深信，正是靈活的職業發展結構和工作模式，是成功吸引留人才的主因，他們會選擇在Jobber重塑職業面向，而不是尋找其他公司重新開始。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#人力資源 #人才管理 #教練 #彈性工作 #軟件 #Jobbe

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk