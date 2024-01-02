人才荒｜大企業數碼轉型！科技職位吸女性入行助紓緩人才不足！滙豐資訊科技總監：女性要大膽講出想法及狀況

新一年，上班族除了關心工作前途、工資福利外，職場上性別、小眾平等仍受關注，尤其各大企業也需進行數碼轉型，科技職位中的多元平等情況，更受注目。

滙豐科技中心環球總監沈王宇泓（右）表示，女性要大膽說出自己的想法及狀況，有助爭取更多機會。滙豐香港首席資訊科技總監黃詠恆（左）則指出，家長不要過分寵愛女兒，養成了公主心態或影響女兒未來職業發展。（梁巧恩攝）

滙豐科技中心環球總監沈王宇泓表示，對年輕人來說，家長的想法及支持有很大影響；對已踏入職場的女性來說，信心及懂得表達事業發展的想法，甚為重要。滙豐香港首席資訊科技總監黃詠恆更希望，未來不用再談Women in Tech，「皆因此現象已成為常態。」

近幾年就算如滙豐等百年企業，在保留傳統的同時也必須採用更多新科技，迎合市場需求，為相關從業員帶來更多機會。但科技業的從業員一向男多女少，企業或要花更多力氣去吸引女性入行。一方面，普遍較細心的女性，也適合在科技相關行業發展；另一方面，更多女性入行有助紓緩人才不足。

黃詠恆補充，客戶有男有女，亦有來自不同的文化及國籍：「我們需要多元化的團隊去服務多元化的客戶。」

沈王宇泓也稱，擁有科學、技術學歷背景當然有幫助，但不是唯一。「不分男、女，很多人實際上在與讀書沒有關係的領域工作。」

事實上，在近年各地各行業大談數碼轉型下，科技相關職位不斷上升，甚至出現人才供不應求，或可以說更易入行。但兩人也同意，家人、學校、政府及企業的支援非常重要。

祖父思想開明 鼓勵孫女學科學

沈王宇泓回想：「祖父是一艘船的船長，這艘船曾經是中國最大的船隻之一。他有4個孫女，沒有孫子。在我很小的時候，他就鼓勵我學習科學，希望我成為中國第一位女船長。當然，我沒有實現他的夢想。但我認為，早期且持續的鼓勵，確實可以塑造（在相關領域）的信心和熱情。我們想要做的，是確保沒有任何事情阻止人們去實現夢想。」

黃詠恆來自較傳統的家庭：「我幾乎成為社工。父親是一名建築工人，在建築工地工作，我本想做土木工程師，但他說女孩子不要去建築工地。」後來她想讀電腦科學或社會科學，「幾乎做了父母想我做的事，但可能我有點叛逆，然後我讀了電腦科學。」

沈王宇泓指當年讀大學時，學科內只有幾個女生，遲一點讀大學的黃詠恆也指，當時女性也佔少數。不過，如今世界變了，不少大學的科技學科也有半數是女學生。

主動表達需要 事業發展想法

職場上講求男女平等，在香港已不是新鮮事。而本地不少科技公司、大企內的科技部門，也由女性領軍，已比世界不少地方走得更前。不過要持續保持多元化，政府政策及企業內部的支援，以及行業內的成功女性榜樣，均十分重要。

女性與男性的人生階段不相同，影響她們的事業發展。就算在入學、職場上兩性獲得平等待遇，但女性在懷孕及孕育子女上，與丈夫的分工有別。幸好香港已有侍產假法例，讓男士有更多時間陪伴妻兒，但實際工作上的配合，就很靠各企業。

沈王宇泓指出，滙豐很早已推出侍產假，「員工永遠不會被要求為了工作而犧牲某些東西。」黃詠恆育有兩名女兒，公司的靈活工時及分階段回到公司工作，令她在不同階段有時間照顧家庭及發展事業。

沈王宇泓強調，重點是同事要主動表達出需要。如她本身較早婚及育兒，有好幾年花更多時間照顧年幼子女，以及培養他們的學習能力，到子女較年長後，她主動跟上司表示，可以負責更多工作，追求個人事業發展。黃詠恆稱沈王宇泓是她的事業發展上的好榜樣，她在孩子升中學後，也放手讓孩子有更多空間，自己更專注發展事業。

善用項目網絡 把握學習機會

如上述所說，主動是邁向成功的重要一步，沈王宇泓對有志追求更好事業的女性有更大建議，其一是善用所有機會：「滙豐內有很多項目、網絡，有很多人可以提供協助。我年輕的時候，也沒有完全善用這些支援機制。」

她強調，無論是甚麼工作或機會，也是一個學習機會。「要在角色中，找到可以學到甚麼，將建立到甚麼技能，以及它如何支持未來的事業發展機會。」

其二是每個人的人生旅程不同，但在每個階段也要仔細思考，當下的人生在哪個階段及自己可以做些甚麼，甚麼更為重要。簡單來說，是何時多照顧家庭，何時可多放重心在事業上。