  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

04/01/2024

AI助企業解決重複任務及招聘人才！律師事務所顧問：過於依賴AI或引起法律問題！盡職審查勿趕潮流

#行業 #行政管理 #歧視 #科技行業 #人工智能 #創新科技及應用 #管理學 #技能解鎖 #數碼轉型
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　在剛過去的2023年，「人工智能（AI）」可算最熱門，各行各業都把其放在嘴邊，工作場所的應用亦愈來愈廣泛。外界預料，AI在今年將繼續成為工作場所中最關鍵的趨勢，為職場帶來更大的影響力，尤其在生成式AI（GenAI）方面的發展和應用。

 

　　惟現時AI仍面臨不少質疑聲音，再加上目前各地法規不一，專家呼籲企業在應用時，不能過於著急，免得墮進法律陷阱。

 

　　人工智能一詞，其實早於上世紀50年代已被提出，多年來亦不斷有企業嘗試尋找方法加以應用。但談到真正在日常中帶來深刻變革和公眾覺醒，2022年底生成式AI技術ChatGPT的面世，必定可算最大的轉捩點，亦因此令AI成為2023年工作場所中，最重要的關鍵發展趨勢。

 

年利達律師事務所顧問及香港科技、媒體和電信業務部主管阮柏強認為，在職場中採用AI技術時，需要多加注意法規，以免墮入法律陷阱。（朱永倫攝）

 

　　年利達律師事務所（Linklaters）顧問及香港科技、媒體和電信業務部主管阮柏強（Albert）早前接受本報專訪時提到，2023年是AI突飛猛進之年，其能力版圖愈來愈大，不論任何國家或地區、任何行業、任何階層，紛紛大肆探討AI的發展和應用潛力。

 

企業積極 願多用生成式AI

 

　　「從我們的香港客戶以及非本地客戶的反應已經可以看到，大家對AI的發展相當期待，他們在2023年都表現得相當積極，經常與我們商討和諮詢，想多了解可以如何在工作場所中使用AI技術，尤其是生成式AI。」他預料，在2024年此趨勢將持續，而且可應用的範疇亦將會愈趨廣闊。

 

　　Albert補充，目前大多企業的內部主要會在兩大方面應用AI工具，分別是：（1）用於決策複雜度低的重複任務，提升員工的效率；（2）用於招聘時，篩選大量履歷與安排面試，簡化面試流程，尋找合適人才，「但目前大多只屬於探索階段。」

 

　　他估計在接下來的日子，技術再不斷進化、生成式AI以及大型模型成熟度再提高的時候，企業就會更大膽在多方面加以嘗試。

 

HR倘過分依賴 恐引潛在歧視

 

　　不過，年利達律師事務所顧問及香港僱傭與激勵業務部主管李俊賢（Joshua）提醒，在職場中採用相關技術時，需要多加注意法規，以免一不小心就「撞板」，墮入法律陷阱。

 

　　兩人以採用生成式AI來作招聘為例，Joshua提及，生成式AI技術確實有能力可快速解析與篩選履歷、作出總結且提供意見，節省了人力資源人員部門不少時間。然而，這仍屬高風險領域。

 

　　他們解釋，目前生成式AI的自主學習和決策能力依然有限，透過其生成的結果可能還存在偏見、歧視和不公平的現象，若HR過於依賴相關工具，容易引起潛在的工作場所歧視問題，甚至有可能觸犯平等機會委員會的反歧視條例。

 

全面盡職審查 勿急於趕潮流

 

　　Joshua強調，企業必須謹慎應對，多做質量控制，以了解AI工具的運作方式，確保其AI系統能提供合理的安排，就算應用AI後，亦應進行全面的盡職審查，不要過於趕急追逐潮流，而罔顧法律規限，「否則這恐怕只會弄巧反拙，企業容易惹上不必要的麻煩。」

 

　　他又指出，企業在招聘流程中要採用AI，必須上載應徵者的履歷和資料到系統，若不小心資料外洩，就會牽涉到數據安全與個人私隱的法律問題。因此，他們呼籲企業在使用相關工具前，要先訂立私隱政策（Confidential policy），亦要確保已獲取求職者同意後才加以使用，保障雙方。

 

　　Albert也提到，由於目前全球各地對於採用AI的法律規限不一，而且不斷有變動，所以再三呼籲企業在應用時，必定要小心留意和不斷作出更新，避免可能存在的法律風險。

 

　　此外，亦期望各地政府，能盡快設立清晰的法律框架，讓企業能夠清楚地跟隨指引，應用相關技術。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#行業 #行政管理 #歧視 #科技行業 #人工智能 #創新科技及應用 #管理學 #技能解鎖 #數碼轉型

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk