  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

08/01/2024

包容團隊有不同想法意見！多元共融有助企業創新應變、吸人才！MSCI董事總經理：管理者宜保守激進兼備

#斜槓族 #職場 #多元共融 #MSCI #長澤和哉 #營商環境 #企業 #疫情 #管理 #管理學 #跨國公司
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

MSCI董事總經理和亞太區業務部總裁長澤和哉表示，職場多元共融有助創新及業務發展，MSCI重視並推動工作環境的多元化，大中華區有超過50%員工為女性。（湯致遠攝）

 

　　幾年疫情改變了不少企業的營商環境、營運及管理方式，企業要更創新及靈活去應對新常態。MSCI董事總經理和亞太區業務部總裁長澤和哉（Kazuya Nagasawa）接受專訪時多次強調，多元共融（DE&I）有助企業更創新，獲得更好的人才。「DE&I是創新的基礎，創新讓業務變得更好。」

 

　　多元共融（Diversity, Equity and Inclusion，DE&I）簡單而言是指所有人也獲得公平待遇和充分參與的權利。應用到企業營運上，可以是對人才、意見、想法的「海納百川」，有利企業創新及應對各種轉變，把握不同機遇。

 

接觸多元同事　包容團隊想法

 

　　長澤和哉舉出兩個例，早前曾為在日本擁2.4萬個支行網點的日本郵政銀行（Japan Post Bank，JPB），提供涵蓋了JPB的所有投資資產的革新解決方案，當中要同時應對大型機構投資者的投資習慣和資訊科技數據流，每日計算出整體投資組合中的所有獨立部分，MSCI團隊只花了數個月就完成。

 

　　另一例子，是近期為對冲基金公司柏駿資本管理（Polymer Capital Management）的投資組合經理（Portfolio Managers）提供包含數據、分析工具和技術的MSCI全面「工具包」，以加速該對冲基金在亞太區的業務增長。長澤和哉相信多元共融是創新的基礎，但創新不應只為創新，而是為服務的需求，倘能做到這點，「創新」就會令業務變得更好。

 

　　長澤和哉重視職場多元共融、創新，可說是跟其工作經歷及歷練有關。日本職場多年來仍然存在著「在一家大企業工作一生」的概念，雖然現今的日本年輕人較願意接受轉工甚至做斜槓族，但傳統的工作觀念仍甚牢固，何況是長澤和哉大學畢業的年代。

 

　　他於慶應義塾大學取得工程學學士學位和機械工程碩士學位，沒有加入工程界，卻加入了明治人壽保險公司，幾年後對自己的英語能力更有信心後，1998年加入高盛資產管理公司，主要負責量化投資策略管理。

 

　　他笑言，當初偶然也聽不明上司的英文，但由於日常工作涉及投資與相關技術，絕對能駕馭。其後亦曾負責各種不同的職務，包括阿爾法訊號研究、交易、投資組合管理、投資解決方案和戰略合作，以及產品管理。在跨國公司工作，接觸到不同國籍、文化的同事，親身感受多元共融的「威力」，包容團隊不同的想法。

 

長澤和哉到港工作，感受到本地多元化的管理模式。（資料圖片）

 

管理者宜靈活　保守激進兼備

 

　　他舉例，由畢業至今已轉過兩次工，在傳統的日本工作概念中，他轉工太多，「我不是典型的日本人。」但在不少外國同事眼中，他轉工太少，而他轉工亦不但顧及自己的想法及前途，更會顧及客戶與同事的想法。在高盛工作14年後，2012加盟MSCI任日本客戶關係主管。「轉投新公司，但服務同一班客戶；原本的同事有升職機會，公司亦贏，是三贏局面。」

 

　　同時，他亦感受到不同文化背景下，不同的管理方式。「在日本，企業的管理文化大多是由下而上。「團隊成員提出了一些改進或創新的想法，然後他們嘗試獲得所有相關持份者同意，並拾步而上，而經理們會努力理解這些想法及同意。」

 

　　他進一步解釋，日本企業內之所以能如此由下而上管理，因他們的教育背景、職業背景非常相似，而且幾乎都是終身僱用。「他們真的很像，他們真的習慣了這種方式。」

 

　　加入跨國公司後，長澤和哉感受到時而由下而上，時而由上而下的靈活多變管理、運作方式。由於團隊成員更多元化，有很大的差異性，故有時會出現很大膽的想法，因此管理者不可只依靠由下而上的意見，必須靈活變通，因時制宜，有時較保守，有時較激進。

 

　　長澤和哉在疫情下升任MSCI董事總經理和亞太區業務部總裁，更首次離開日本到香港工作。面對疫情、工作範疇、工作地點的改變，他看到的不但是改變，更是機會。「經濟狀況並不容易、地緣政治的不確定性，在這種情況下，我看到了加速文化變革或業務發展驅動的巨大機會。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#斜槓族 #職場 #多元共融 #MSCI #長澤和哉 #營商環境 #企業 #疫情 #管理 #管理學 #跨國公司

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk