科技界不一定男性主導！願意挑戰走得更遠！Cisco資深副總裁︰最重要懂得找出路

近年女性在職場上的發展，因性別平權的意識逐漸興起，已引發不少討論和關注，地位日漸提升，其中向來被視為是男性主導的科技界，困局亦逐漸慢慢扭轉。

思科資深副總裁兼亞太、日本及大中華區顧客體驗總經理Jacqueline Guichelaar鼓勵有意投身科技界的女性，要勇往直前。（曾曉汶攝）

「2023百大科技女性領袖」得主之一的思科（Cisco）資深副總裁兼亞太、日本及大中華區顧客體驗總經理Jacqueline Guichelaar就鼓勵有意投身科技界的女性，要勇往直前。「時代正不斷改變，女性切忌妄自菲薄，更應大力展示自身能力。」

多年來科技業缺乏女性，可歸因於性別歧視和成見。女性總是被大眾認為不具專業說服力，能立足的女性少之又少，亦因此導致新一代女性避開此行業，害怕入行。

曾經擔任過科技總監、資訊總監以及營運總監等多個領導職位的Guichelaar，在行內打滾超過30年。她早前接受本報專訪時亦提及，在其擔任的大部分角色中，她總是團隊中極少數女性之一，這也是此行業的傳統和事實。但她又指出，要知道時代正慢慢轉變，再加上科技業所涵蓋的範疇廣闊，女性能夠發揮的地方亦遠超外界想像，並非大眾所想的刻板印象。

渴求知識願意挑戰 走得更遠

她舉例說明，過往一提起科技業，外界或許只會聯想到工程師而已，但其實科技行業，也需要人才去管理業務、負責專案、行銷到供應鏈管理、溝通及採購等一些非技術類的工作。「最重要是懂得Find the way out（找到出路）。」Guichelaar補充，技術能夠靠培訓而學到，若果真的對科技行業有興趣的女性，就必須勇敢踏出第一步。

她加以解釋，她17歲開始從事IT工作，當時亦未曾想過能夠走到現時這個位置，「面對未知的未來，毋須想太多，勇敢踏出去絕對是最好的選擇。」

與此同時她亦強調，除了要勇敢，亦必須保持著不斷學習的雄心，全力以赴。她亦勸勉有意入行或想挑戰更高職位的女性，應聆聽他人的想法，要設身處地為別人著想，欣賞思想的多樣性。「渴望學習並願意挑戰現狀，可以讓你走得更遠。」Guichelaar之所以能夠成為科技界的女性領導者，亦是因為她一直堅持著這個初心，使人更容易信服。「要聆聽的人有很多，客戶、團隊、同事甚至合作夥伴，我們都需要確保將包容性和多樣性融入我們所做的一切中。」

聆聽意見常反思 利公司業務

她笑言，一直深信溝通與聆聽除了可為人際關係帶來很大協助，更可為公司業務有很大的幫助。她經常真誠地傾聽團隊的意見，且作出反思，並會積極地與公司不同部門作出反映。

她再舉例，在疫情期間她不斷向Cisco執行副總裁兼網絡安全及協作業務總經理Jeetu Patel提出關於改善Webex的意見，「當時我們有團隊成員投訴Webex的初期功能，未能滿足到他們在家工作的需要。如果連我們自家員工都有不滿意，客戶一定也會面對相應的問題，所以我毫不猶豫地直接與Patel進行商討。」

Guichelaar坦言，幸好思科的工作文化相當開放包容，對於正面批評亦相當歡迎和接納。「正因如此，我們Webex的功能才能夠更貼近用家的需求，促使公司可提升財務績效，加速市場拓展。」