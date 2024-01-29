混合工作模式成職場新文化！管理層、同事間的理解一致減信任問題！世邦魏理仕香港工作場所部主管︰運作上的變革管理尤其重要

職場文化不斷演變，從人力資源（HR）角度而言，愈來愈多討論焦點落於「是否應維持在疫情期間在家工作（WFH）、混合工作的政策？」

有人力專家認為，倘企業適合採用在家工作、混合工作模式，並繼續以此提供彈性，作為福利之一，無形中增加員工動力及留職率。

另建議從3大角度（見表），針對「員工面向」研究及重新審視，「最重要是聽完員工反映之後會去思考如何轉變，主動地作出調整」，而非要求員工單方面適應。

受科技進步及早前的疫情推動，混合工作模式成為了不少國際以至本地企業的辦公新趨勢。可是來到2024年，本港職場在推行混合工作時，還面對著多項挑戰，例如管理層或管理人員，與員工未能在理解相關政策上達成共識，存有認知差距，同時影響對員工的信任程度。

允在家工作 可提升動力留職率

世邦魏理仕香港工作場所部主管蔡敏怡表示，在推行混合辦公等方案時，做好溝通以縮減員工與管理人員的認知差距而導致的信任問題，非常重要。（朱永倫攝）

針對人力資源管理，包括工作場所策略及變革管理方面擁有十多年經驗，世邦魏理仕（CBRE）香港工作場所部主管蔡敏怡（Manyi）在接受專訪時提到，即使是由疫情期間已開展混合工作等靈活辦公方案的企業，由去年下半年至今，仍有反映關於生產力方面的疑慮。同時留意到，可能有大部分企業還是處於管理層或管理人員未必對員工完全信任，「員工亦可能會對於如何設定Boundary of Freedom（自由的界限）、工作與生活的的界限，以及對在家工作及Flexi Hour的具體政策未有充分理解，例如彈性程度去到哪兒？」

她認為，在2024的人力政策引入Change Management（變革管理）尤其重要。「未必是物理空間上的Change Management，反而是Operational（運作上的）、推出政策時」，要令管理階層與同事之間的認知及理解盡量一致。「因為每當有一些不一致，大家的信任程度自然就會減低，屆時管理階層就會想把政策收緊一點。」

舉例，在WFH的日數方面，「不要說大家想要多少就多少。」倘能按照公司訂定的日數，有一個大方向會更好，不應存在太多灰色地帶，否則員工會覺得難以適從，出現較負面的感受。

此外，據靈活辦公空間供應商IWG指出2024年的工作趨勢，估計今年在日常生活中所採用的AI人工智能將有明顯轉變，而那些投資於協助員工了解AI如何為混合工作帶來好處的企業將獲得回報；幫助員工為未知的職位和科技做好準備應成為企業的首要任務，同時企業也應讓員工了解到有效使用AI可提高行政工作的效率，從而騰出更多的思考和協作空間。

新職興起 協調辦公室遙距員工

IWG行政總裁Mark Dixon表示，企業轉為採用混合工作模式趨勢，能為社會經濟帶來龐大機遇，並且為員工創造更好的工作與生活平衡。

為平衡辦公室員工和遙距員工的需求，確保生產力和有效地應對各種後勤挑戰，亦令混合總監（Chief Hybrid Officer，CHO）、「辦公室協調員」等新興職位出現。例如Meta、Doist與GitLab等企業，皆新聘CHO一職，由此估計將有更多公司在今年增設這職位，監督和提升混合工作環境。（三之二）