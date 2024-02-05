人才爭奪持續！今年職場關鍵字：擁抱改變、取得平衡！人力資源專家：企業原地踏步小心被淘汰

經歷後疫情時代，2023年可算是各種工作模式的「試用期」，由推動混合工作模式、到「模仿裁員」、採取「迴旋鏢員工」策略，企業都開始嘗試摸索新方式，為求能吸引和留住人才。

來到2024年，職場的最新趨勢和關鍵字又是甚麼？企業如何把握機會，改變職場管理？就讓人力資源專家逐一拆解。

Globalization Partners亞太區總經理Charles Ferguson認為，今年的職場關鍵字，就是「擁抱改變」以及「取得平衡」。（受訪者提供圖片）

隨著2024年的到來，不論是大型企業、抑或中小企，都會想盡快提升生產力搶先復甦，但催谷員工的同時，如何留住他們的心，在人才荒的情況下，打贏這場戰爭？人力資源機構Globalization Partners（G-P）亞太區總經理Charles Ferguson日前接受本報專訪時提到，預料2024年全球人才爭奪戰將持續，對僱主而言，今年的職場關鍵字，就是「擁抱改變（Embrace change）」以及「取得平衡（Get the balance）」。

聆聽員工想法 再推合適政策

Ferguson表示，在過去幾年，職場環境迎來顛覆性的變化，不論是僱主的角色、員工的期望、抑或人工智能（AI）的冒起，所有事情都不再與過往一樣。在去年，企業猶如「打開眼睛一樣」，進入試驗期，嘗試利用各種不同的方法，來迎合市場的趨勢。而今年，企業是時候以實際行動，來擁抱這些改變。他強調，僱主不要再想著能會回到以前的工作模式以及職場環境，「當人才都往前看、往前走，企業卻選擇原地踏步，甚至走回頭路，回到傳統的工作模式，到最後只會錯失良機，在市場失去競爭力且被淘汰。」

舉例指，混合工作模式的需求將變得更普遍，「其實不只是新世代，就算是資深員工早已在疫情期間，習慣了相類似的工作模式。」所以，他認為現今大部分人才對於相關政策的期望也會更高。

Globalization Partners亞太區總經理Charles Ferguson預計混合工作的需求將更普遍，僱主須審視團隊的需求。（資料圖片）

Ferguson坦言：「改變並不是甚麼負面事情，反而是一個機會。對於僱主而言，在2024年的首要任務，就是擁抱改變。」他補充指，紙上談兵很容易，但實際要執行、要突破既有框架，對於企業而言，確實仍有挑戰，無從入手。因此僱主在今年必須更全面地審視其混合工作團隊的需求和策略，從中取得平衡。

而所謂的「平衡」，Ferguson就解釋，並非所有人都想在家工作或遙距工作，「如在香港，我們都知道住宿空間不大，工作時或多或少都會受到家人影響，有些打工仔反而更熱衷回公司。」所以僱主也不能只認為員工要遙距工作，反而可設立清晰指引，規定員工每星期在辦公室工作的工作時間，其他時間則讓員工自行選擇工作地點，「最重要是聆聽他們的想法，彈性思考，再實施合適的政策。」

AI熱潮持續 宜做好風險管理

除了混合工作模式外，Ferguson另提到，今年「AI職場」也將會延續去年掀起的熱潮。不過，市場上仍有不少僱主和打工仔，對於AI在職場都分別存在疑慮和擔憂，僱主會擔心資料安全保護、僱員則憂慮被自動化機器取代。

但Ferguson笑言，因科技的進步而改變職場環境和工作模式，並非首次，「試回想一下，當年互聯網的普及，同樣顛覆全世界的日常生活及工作模式。」所以僱主在此刻不應對AI感到恐懼，盡快擁抱改變，也要做好足夠的風險管理。同時應加緊腳步部署，找對方法，讓員工和AI和睦共處，使他們感到安心，「切忌用AI取代員工，AI是用來輔助員工。」他強調，應讓人類做人類擅長的事，讓機器做機器擅長的事，從中協作取得平衡，方為企業致勝的關鍵。