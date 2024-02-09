留人才 | 調查發現近九成美國CFO認同混合工作省開支！員工WFH減車費、增睡眠時間或可留人才

混合工作為企業帶來不少好處，即使疫情逐漸消退，不少公司仍繼續實施。靈活工作空間方案供應商IWG發表的《The Hybrid Cost Saver》報告指出，多達89%美國財務總監（Chief Financial Officer，CFO）認為公司採用混合工作，有助縮減開支，包括減少辦公空間和設施的使用。

經濟合作暨發展組織（OECD）早前表示，持續的核心通脹、勞動力市場緊張等負面因素，令全球經濟增長前景依然疲弱，預計不少地區將收緊貨幣政策，結果會進一步為企業帶來成本壓力，因此如何為業務節省成本，成為未來數年必須解決的問題。

92%受訪CFO提到，企業過去一年的財務狀況，遭受經濟不穩定及通脹壓力影響，66%更認為現時正處於經濟衰退階段。在當前的經濟環境下，81% CFO強調採用混合工作是幫助他們節省成本的重要措施，67%人更計劃長期採用混合工作模式。

74%的美國行政總裁（Chief Executive Officer，CEO）亦表示，預計在未來5年內，仍會採用混合模式營運；只有6%人預計到2028年，團隊中使用混合工作比例將會減少。

6成CEO稱 改善員工生產力

IWG創辦人Mark Dixon（IWG提供圖片）

IWG創辦人Mark Dixon指混合工作有助企業保持競爭力和彈性，調查結果表明在經濟不穩定時期，愈來愈多公司會將混合工作模式視為節省企業成本的主要支柱，包括減少辦公空間（25%）、減少辦公室內設施（33%），以及降低共享辦公空間成本（32%）。

除通過縮小辦公空間，減低租金成本外，由於辦公室使用率下降，也能為企業節省電費和水費等日常開支；在混合工作下，企業為每一位員工花費的成本開支，平均一年就能節省約1.1萬美元（約8.6萬港元）。

再者，混合工作亦提升了員工的幸福感，帶來更好的工作與生活平衡，從而提高工作時間的專注力。60% CEO表示，在混合工作下，他們看到員工的生產力水平有所改善。

減車費成本 增留任率拓人才庫

混合工作不但可減少員工的通勤時間、降低車費成本，Mark更強調，這能為他們帶來更長的睡眠時間，令飲食習慣和心理狀態變得更健康，在吸引和留住人才方面發揮重要作用。

IWG報告指出，不少受訪員工認為離家近的辦公室是必備條件。（資料圖片）

例如多達96% CEO認為，實施混合工作可為公司帶來更佳的聲譽；59%表示員工的留任率因此而提高；48%更指出混合工作有助擴展人才庫，為其業務帶來巨大價值。

為進一步拓展混合工作的靈活性，65% CEO表示已採用或正在考慮採用彈性辦公時間；36%人指出，正實施較短的每周工作時間。再者，由於混合工作仍需使用辦公室，不少企業都改變了單一辦公室做法，例如有62%公司表示會提供共享辦公空間，另有45%則指會提供衛星辦公室（Satellite Office）。