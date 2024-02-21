酒店管理行內打滾逾45年！社運疫情期間靠轉型檢疫酒店突圍！逸蘭酒店行政總裁︰堅守盡善盡美理念

疫情為本港的酒店業掀起驚濤駭浪。要在行業重新洗牌期間把握機會，在後疫情時期迅速重新站起來，絕非輕易而舉的事情。

逸蘭行政總裁賀百新深信，酒店領導人最重要是堅持做到「盡善盡美、打造到像家般」的理念，讀懂客人和員工的需求，自然能夠留住雙方，戰勝挑戰。（曾耀輝攝）

在酒店管理行內打滾超過45年、見盡社會變遷的逸蘭（Lanson Place）行政總裁賀百新（Michael Hobson）就深信，無論遇到任何困難，作為酒店領導人最重要是堅守「盡善盡美」的理念，盡全力讀懂和迎合客人和員工的需求，自然能夠留住雙方，戰勝挑戰。

1985年來港的賀百新，曾先後在多間酒店集團，如文華東方酒店集團、香格里拉集團擔任高管角色，更曾在文華東方酒店集團擔任首席市場推廣總監超過25年，帶領一家由香港起家的酒店和團隊，在歐美及內地等地打出名堂。

直至2019年，賀百新已屆退休之齡，依然對工作充滿熱情，不願退下來。因緣際會下，就決定在1月加入逸蘭並接任行政總裁一職，他笑言：「在2019的上半年，我過得很開心，制定很多計劃，滿心歡喜和期待。」怎料，下半年隨即爆發社會運動，及後突如其來又出現新冠肺炎疫情，見證過行內風風雨雨的他也坦言，確實是意想不到的挑戰。

轉型檢疫酒店突圍 戰勝挑戰

隨著疫情陰霾散去，各地旅遊需求逐步復甦，酒店業也邁入發展新階段。（資料圖片）

不過，這並未嚇怕賀百新，他直言：「我愛挑戰！而且我相信做好本分，就絕對能夠應戰。」他強調，多年來他都抱持一個理念，就是無論遇到任何事情和挑戰，不論是對著客戶抑或是團隊員工，都要盡善盡美。作為酒店舵手，更加不能失去方寸。因此他眼看著需求，而調整策略，其中就將香港逸蘭銅鑼灣酒店轉型成為檢疫酒店。

但轉型成檢疫酒店的為數不少，要突圍而出，也並非易事。賀百新認為：「細節決定成敗，完善的細節絕對能夠贏得顧客的青睞，自然就會有口碑，能夠留住甚至吸引客人到來。」他透露，多年來，他一直堅持要帶給所有人有像回到家一樣安心的感覺，因此當時有部分房型配置小廚房（Kitchen net），「就算要隔離21天，都可以自行烹調。對於不少客人而言，就如在家中一樣，隔離檢疫期間都會相較舒適，不會感到無趣。」

除了硬件，要讓顧客感受到賓至如歸的感覺，最重要還是需要團隊和前線員工的付出，服務細節到位，客人才能感覺到服務的存在，「我如何對待員工，他們就會用同樣方式對待客人，所以我更要成為榜樣，讓他們感受到我的愛。」

逸蘭CEO賀百新：重視團隊付出

賀百新直言，自問並沒有甚麼特別的技巧，只是很自然地去做，如積極聆聽員工的想法以及支持他們所做的事情，「我總是鼓勵大家隨意暢所欲言，有困難的地方就說出來。而我和其他高管就要設身處地為團隊成員著想，盡可能靈活地調整工作模式和市場，互相配合，創造一個更具支持性的環境。」他補充，相信正是因為這樣的職場環境，就算遇到過去5年的挑戰，不少員工都與他共渡了難關，他亦心存感激。

香港逸蘭銅鑼灣酒店預料3月完成裝修翻新工程，重新開幕。（逸蘭圖片）

他相信，最黑暗的日子已經過去，酒店已準備好重啟。香港逸蘭銅鑼灣酒店也同樣已經準備就緒，「在完成檢疫酒店的任務後，該酒店就進入了裝修翻新工程。」目前預料將於3月完成，重新開幕。賀百新坦言，相信所有事情要回到正軌，仍需要時間，必須要有耐心逐步逐步往前進，深信來年將變得更好。