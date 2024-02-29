  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

29/02/2024

香港印刷業式微？傳統印刷商融合科技見生機！為人才開職位發揮所長，與企業締雙贏

#行政管理 #人才管理 #行業 #商業 #實習 #印刷業 #管理學 #綠藝 #人才 #活版印刷 #管理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　印刷業在香港曾一度被稱為「三大支柱行業」之一，惟隨科技發展及本地廠房北移等技術及市場轉變，昔日輝煌的香港印刷業，已成為人們口中「式微的傳統行業」。

 

　　投身印刷業近50年的蔡榮照見證行業起與落的同時，深明因材而用和科技對管理企業的重要性。面對行業衰退，他以「夕陽心態」保持樂觀積極應對。冀藉融合科技，在這汰弱留強的營商環境中，為企業帶多更多生機。

 

印刷公司綠藝（海外）制作公司創辦人兼董事長蔡榮照憶述，初任部門主管時年紀尚輕，故需要讓同事看到其領導才能及能力，讓其心悅誠服。（受訪者提供圖片）

 

　　印刷公司綠藝（海外）制作公司創辦人兼董事長蔡榮照憶述，早在70年代因其會考零分且當時難找工作，幸有印刷公司招募實習生才得以入行。由於該公司兼具印刷及設計兩大業務範疇，遂一心以成為設計師為目標。

 

了解工作能力 覓人才開職位

 

　　後來在上司的提點下，考慮到「入不到理工大學，出來做設計競爭較低」，以及印刷部門員工的學歷多為小學畢業，其學歷或能助他更具發展優勢，故改往印刷範疇發展，在入行約一年後，升任部門主管，自此開展其管理生涯。

 

　　蔡榮照總結多年經驗稱，當員工在一間公司工作超過3年，其留任的機會較大。因此管理者需要了解每位員工的技能和長短處，以安排適合他們的工作同時方便管理。如在需要趕工的情況時，如何分配做事快但不願加班，以及願意花時間但工作效率相對慢的同事的工作。

 

　　此外，針對現時大多數公司均是按指定職位而挑選相關人才，他指：「我有80%員工都不是這樣，而是他們工作了一段日子，了解其能力後，再開一個（職）位給他們。」

 

　　以該企的活版印刷部門主管為例，蔡指當初原是聘請雜工「負責搬搬抬抬」，後來發現該員工是職訓局活版印刷課程的末代畢業生，曾在多間活版印刷公司工作，故提議為公司添置一部活版印刷機，並讓該員工嘗試拓展活版印刷生意。

 

員工發揮所長 與企業締雙贏

 

　　他坦言：「隨著（活版印刷）在香港式微，相關的公司漸減，再配合公司的柯式印刷和新式管理，這（做法）的確帶來了一些利潤。」可見因材而用，適當地調動員工，讓其發揮所長，是對企業和員工自身雙贏的做法。

 

　　然而在科技不斷進步、產業外移下，香港印刷業無疑出現萎縮。對此，蔡榮照亦無法否認，但強調要抱夕陽心態應對，「印刷商雖處汰弱留強狀態，但同時也少了新的競爭者。在原有的競爭對手減少時，其客人亦有可能成為公司的新客；加上商業社會總會有印刷需要，只是未必是紙品，（印刷商）總會有生機。」

 

早設自家官網 成功吸外國客

 

　　至於傳統印刷公司如何找到生機，他則認為需要透過了解、吸收與行業相關的新知識和可應用的新技術，才能讓企業屹立不倒。

 

　　其中，該企早在本地企業未流行設立公司網站時，已成立自家官網，更因而成功吸引更多外國客戶；又在30年前，花了約30萬元增置內部印刷管理系統，方便客戶與員工溝通、加快工作流程、節省不少人工和時間成本。

 

　　蔡榮照又表示，數碼印刷將會繼續主導行業，印刷商需要採用高科技數碼化生產流程，提升印刷質素及標準化，加強競爭力。「即使是富有經驗的老師傅，更加要有新機器的配合，才能更高效地量產和製作出高質產品。」

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#行政管理 #人才管理 #行業 #商業 #實習 #印刷業 #管理學 #綠藝 #人才 #活版印刷 #管理

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk