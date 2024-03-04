滙款公司與傳統金融機構非競爭對手？兩者合作能提升市場競爭力！注重網絡安全跟上全球發展

Wise聯合創辦人及行政總裁Kristo Käärmann相信，短暫的地緣政治不穩，不會影響長遠的貿易發展。（梁巧恩攝）

以專門做滙款開始打出名堂的Wise，2021年上市，截至上個季度其活躍用戶已逾700萬。其聯合創辦人及行政總裁Kristo Käärmann早前接受專訪時表示，選擇權永遠在用戶手上。「消費者創造市場，選擇使用甚麼功能或產品，我們的工作就是創造美好的體驗。」他甚至認為，生意比品牌認知度更重要。

Wise上季的營收按季升逾23%。滙款服務並非新鮮事，不少傳統金融機構亦有提供，Wise之所以在過去13年不斷成長並上市，Kristo在專訪中依然「無忘初心」，談到公司成立的根基，就是看到企業滙款收費高及需時較長的痛點，至今仍然以此為基礎。

ZA Bank使用服務 增市場競爭力

他坦言疫情改變了企業的營商甚至招聘人才的想法，變相對滙款的需求上升。「在商業方面，疫情稍微改變了這一格局，現在有更多的企業在世界各地招募員工，小企業在世界各地銷售他們的產品。這都是從疫情裏學到的東西，許多企業學會如何走向國際化。」加上疫情後人們開始出遊及因工作而遷居，滙款的需求也上升。

不過單靠個人用戶在這行業始終難做大做強，Kristo強調Wise要雙軌並行，同時與其他金融機構合作，如跟香港虛擬銀行ZA Bank合作，Wise透過Wise Platform向銀行及非銀行機構提供基礎設施產品的支援，ZA Bank用戶即將能夠享受跟Wise客戶的體驗，可滙出港元到14種貨幣的銀行戶口，包括澳元、美元、英鎊、加元及新加坡元等。他相信虛擬銀行希望透過Wise向戶口提供更便宜的服務，增加其市場競爭力。

表面來看，Wise提供的服務與傳統銀行競爭，但Kristo表示經常與世界上每家銀行共享客戶。「我們所有的客戶都是一些銀行的客戶，他們是可以選擇使用我們或使用他們的銀行。」在他眼中，傳統金融機構並不只是競爭對手，更可以是合作夥伴。如早前亦宣布與SWIFT合作，讓透過SWIFT送出的款項經由Wise完成付款，方法是直接將SWIFT付款信息傳送到Wise為銀行和重點企業提供的基礎架構解決方案，而銀行毋須對系統進行任何重大變更。

生意比品牌認知度 更重要

而Wise的成長亦是個人及機構客戶並行，雖然在一些合作中，最終客戶未必得悉在使用其服務，但Kristo的答案顯示其信心十足，他指品牌本身已有足夠認知度，反而有生意更重要。

金融機構涉及大量金錢交易，資訊安全更受關注，尤其科技的進步如雲端及AI人工智能的應用，也受不少黑客利用。而Wise基本上都透過網絡運作，是否更易受黑客注目？Kristo坦言：「總是需要領先一步，這是肯定的，我認為將會有一波新技術開始被使用。過去我們經歷過一波又一波的技術進步，像我們這樣的公司肯定處於最前沿，見證了壞人的創新，我們也是第一批針對這些問題制定保護措施。你可想像，一些地區銀行可能發現較遲。」

注重網絡安全 跟上全球發展

正因為黑客的威脅不斷上升，他指該公司要最優秀及最適合的人才去應對。網絡安全等對我們的客戶來說非常重要，我們一直在這方面進行投資，這是我們業務的核心。」

相對於歷史悠久的金融機構，Kristo形容Wise由於一間始已建基於網絡，且以較新的軟件運行，「我們今天所做的投資，是為了跟上世界的發展變化，但我們基本上沒有追趕（更新舊系統）的包袱。」