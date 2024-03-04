  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

04/03/2024

滙款公司與傳統金融機構非競爭對手？兩者合作能提升市場競爭力！注重網絡安全跟上全球發展

#軟件 #疫情 #金融機構 #金融 #香港 #人工智能 #行政管理 #商業 #銀行 #管理學 #管理 #Wise #滙款
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

Wise聯合創辦人及行政總裁Kristo Käärmann相信，短暫的地緣政治不穩，不會影響長遠的貿易發展。（梁巧恩攝）

 

　　以專門做滙款開始打出名堂的Wise，2021年上市，截至上個季度其活躍用戶已逾700萬。其聯合創辦人及行政總裁Kristo Käärmann早前接受專訪時表示，選擇權永遠在用戶手上。「消費者創造市場，選擇使用甚麼功能或產品，我們的工作就是創造美好的體驗。」他甚至認為，生意比品牌認知度更重要。

 

　　Wise上季的營收按季升逾23%。滙款服務並非新鮮事，不少傳統金融機構亦有提供，Wise之所以在過去13年不斷成長並上市，Kristo在專訪中依然「無忘初心」，談到公司成立的根基，就是看到企業滙款收費高及需時較長的痛點，至今仍然以此為基礎。

 

ZA Bank使用服務 增市場競爭力

 

　　他坦言疫情改變了企業的營商甚至招聘人才的想法，變相對滙款的需求上升。「在商業方面，疫情稍微改變了這一格局，現在有更多的企業在世界各地招募員工，小企業在世界各地銷售他們的產品。這都是從疫情裏學到的東西，許多企業學會如何走向國際化。」加上疫情後人們開始出遊及因工作而遷居，滙款的需求也上升。

 

　　不過單靠個人用戶在這行業始終難做大做強，Kristo強調Wise要雙軌並行，同時與其他金融機構合作，如跟香港虛擬銀行ZA Bank合作，Wise透過Wise Platform向銀行及非銀行機構提供基礎設施產品的支援，ZA Bank用戶即將能夠享受跟Wise客戶的體驗，可滙出港元到14種貨幣的銀行戶口，包括澳元、美元、英鎊、加元及新加坡元等。他相信虛擬銀行希望透過Wise向戶口提供更便宜的服務，增加其市場競爭力。

 

　　表面來看，Wise提供的服務與傳統銀行競爭，但Kristo表示經常與世界上每家銀行共享客戶。「我們所有的客戶都是一些銀行的客戶，他們是可以選擇使用我們或使用他們的銀行。」在他眼中，傳統金融機構並不只是競爭對手，更可以是合作夥伴。如早前亦宣布與SWIFT合作，讓透過SWIFT送出的款項經由Wise完成付款，方法是直接將SWIFT付款信息傳送到Wise為銀行和重點企業提供的基礎架構解決方案，而銀行毋須對系統進行任何重大變更。

 

生意比品牌認知度 更重要

 

　　而Wise的成長亦是個人及機構客戶並行，雖然在一些合作中，最終客戶未必得悉在使用其服務，但Kristo的答案顯示其信心十足，他指品牌本身已有足夠認知度，反而有生意更重要。

 

　　金融機構涉及大量金錢交易，資訊安全更受關注，尤其科技的進步如雲端及AI人工智能的應用，也受不少黑客利用。而Wise基本上都透過網絡運作，是否更易受黑客注目？Kristo坦言：「總是需要領先一步，這是肯定的，我認為將會有一波新技術開始被使用。過去我們經歷過一波又一波的技術進步，像我們這樣的公司肯定處於最前沿，見證了壞人的創新，我們也是第一批針對這些問題制定保護措施。你可想像，一些地區銀行可能發現較遲。」

 

注重網絡安全 跟上全球發展

 

　　正因為黑客的威脅不斷上升，他指該公司要最優秀及最適合的人才去應對。網絡安全等對我們的客戶來說非常重要，我們一直在這方面進行投資，這是我們業務的核心。」

 

　　相對於歷史悠久的金融機構，Kristo形容Wise由於一間始已建基於網絡，且以較新的軟件運行，「我們今天所做的投資，是為了跟上世界的發展變化，但我們基本上沒有追趕（更新舊系統）的包袱。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#軟件 #疫情 #金融機構 #金融 #香港 #人工智能 #行政管理 #商業 #銀行 #管理學 #管理 #Wise #滙款

更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk