  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

08/03/2024

人才荒｜15個因素營造「開心職場」！留人才需將員工幸福、福祉放首位！職場心理學專家︰透過認可提高員工敬業度、學習及發展機會可增使命感

#職場文化 #企業文化 #職業生涯 #銀行 #行政管理 #壓力 #人才管理 #商業 #薪酬 #AI #管理 #工作壓力 #留人才 #招聘 #生產力 #減壓 #職場心理學 #開心職場 #2DAYSMOOD #Pantry熱話 #管理學
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　在這個現實的商業社會，有不少企業都只顧戰略，犧牲了每天努力工作的員工，忽視他們的想法和情緒。有專門研究職場心理學的專家強調，員工的感受和情緒，很大程度上決定了為組織目標做出貢獻的動機和能力。

 

　　當員工長期處於壓力、倦怠與憂鬱的身心健康危機之中，不只影響個人的生活與工作表現，企業也必須付出高額的代價。因此，建議企業可基於15個驅動因素來調整策略，提升員工幸福感。

 

　　近年全球招聘市場面臨愈趨激烈的競爭，留住人才對於企業而言更為關鍵，不然人才流失嚴重，費盡力氣去「搶」也是徒勞無功。不過，要有效提升員工的滿意度及留任率，對於不少僱主來說，依然是相當大的難題，許多企業都會選擇把重點放在提高薪酬之上，但這並非萬靈丹。

 

員工福祉放首位 提升生產力

 

2DAYSMOOD北美地區管理合夥人Marvin Deitz（左）指出，員工的幸福感主要是基於15個因素驅動。中為創辦人Jan Pronk。（曾曉汶攝）

 

　　曾於荷蘭一間跨國銀行工作、現為員工心情分析軟件公司2DAYSMOOD創辦人的Jan Pronk，日前接受本報專訪時透露，他曾經歷過許多不如意的事情，亦因此促使他成立2DAYSMOOD，希望能尋找方法，讓企業主管可以定時測量和了解員工的心態，讓世界有更多「開心職場」。

 

　　他憶述當年離職最大的原因，是認為自己的心情被忽略。Pronk提到，及後他認識了專門研究職場心理學的專家教授Marvin Deitz（現為2DAYSMOOD北美地區管理合夥人），從其口中得悉「幸福感」會對工作者的生產力產生重大影響，因此對於企業來說，把員工幸福和福祉放在首位，才能創造好的工作文化，留住好的人才，從而達成專注與成功的工作環境，提升企業的生產力。

 

　　Deitz指出，員工的幸福感主要基於15個因素驅動。首先是公司層面：（1）組織的願景和核心價值清晰，因為從中展示了組織如何看待員工。（2）高效內部溝通，有助於在工作場所培養積極的關係。（3）組織的策略和目標要透明，若了解如何透過分工和個人力量可為整體作出貢獻，員工的歸屬感也會上升。（4）公司聲譽及形象正面，員工自然會感到自豪及幸福。

 

許多企業都會選擇把重點放在提高薪酬之上，來提升員工的滿意度及留任率，但這並非永遠有效的萬靈丹。（資料圖片）

 

　　其次，在人的層面：（5）管理者的領導力和誠信，倘能把每個人的福祉放在心上，團隊就更上心為企業效力。（6）與同事相處愉快，向心力更高。（7）員工與領導階層成員之間的關係正面。（8）可多展示多元化和包容性，當員工能夠展現他們的真實個性、才能，甚至不安全感時，參與度和忠誠度就會增強。

 

　　在工作層面方面：（9）不能忽視薪酬，因為這是最直接的回報，提升員工的幸福感。（10）領導層可透過認可或稱讚員工的高質和努力，來維持和提高他們的敬業度。（11）倘有學習及發展機會，可增強員工的使命感。（12）發掘員工的內在動機和想法，並依此與他們合作，激勵他們。

 

　　至於福利層面：（13）工作場所條件極為重要，當工作場所被視為愉快和舒適時，員工的生產力和效率會出現強烈影響。（14）關注公司活力度，可以鼓勵員工多休息和自我保健，恢復活力重返工作崗位，員工自然會提升幸福感。（15）工作與生活平衡，確保沒有人承擔超出他們感到舒適的工作量，一旦發現，應盡力提供協助且減輕其工作壓力。

 

透過AI分析 提出減壓建議

 

　　兩人表示，目前該企亦基於相關因素，制定了2DAYSMOOD的分析軟件，透過AI來分析企業員工的職場幸福程度，並且提出建議。而其客戶荷蘭太陽能設備供應商Solarclarity應用後，發現提高和團隊的幸福感，減輕工作壓力之餘，亦大幅提升效率。

 

　　Solarclarity人力資源總監Maura Stalpers表示，以往未推動「開心職場」、應用該分析前，團隊的負面情緒和正面情緒各佔半，並非十分理想。後來透過分析，了解到員工的想法和壓力，即時採取行動，防止他們因倦怠等原因最終離職。後來其員工的正面情緒，更長期維持在80%，流失率也隨即降低。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#職場文化 #企業文化 #職業生涯 #銀行 #行政管理 #壓力 #人才管理 #商業 #薪酬 #AI #管理 #工作壓力 #留人才 #招聘 #生產力 #減壓 #職場心理學 #開心職場 #2DAYSMOOD #Pantry熱話 #管理學

更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk