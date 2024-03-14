管理跨文化團隊靠開放式溝通、用心理解！科思創定期搞活動、早餐會！香港董事總經理︰製造歡樂時光建立信任關係

在國際化的職場，要跟來自不同國家及地區的人共事，本來就並非易事。倘成為管理者，要面對背景、文化不一的下屬，又要打造出有向心力、有效率的團隊，更是極具挑戰。

科思創亞太區供應鏈與物流行政副總裁兼香港董事總經理Marius Christopher Wirtz認為，各地員工的文化及想法確實很不一樣，但若建立了信任，大家自然會找到一個合適的方法去合作共事。（林宇翔攝）

如德國化學工業公司科思創（Covestro），單單在香港區辦公室，就有超過14個國籍的員工。而去年接任香港董事總經理的Marius Christopher Wirtz就笑言「無有怕」，深信只要用心去理解，促進開放式溝通，建立信任，管理跨文化團隊自然能得心應手。

以尊重為依歸 員工暢所欲言

Wirtz早前接受專訪時坦言，「即使大家的工作習慣不同，若建立了信任，願意把同事視為長期合作夥伴，大家自然會找到一個合適的方法共事。」他作為領導者，必定也需要花一點心思來凝聚團隊，以尊重為依歸下，彼此間互相了解與支援，方能產生良好的商業結果。

他接任科思創香港董事總經理一職後，就積極為團隊「創造回憶」。「要適時讓他們have fun（玩得盡興）。」透過不同的活動來了解團隊員工的想法和文化。Wirtz的領導風格和想法直截了當，「試著為他們創造一個可以交流、一起玩樂的平台，盼能透過製造更多歡樂的時光，讓大家建立友好的長期關係和信任。」他深信開放式溝通極為重要，希望團隊能夠暢所欲言，在舒適的環境下提供有價值的意見回饋，有利於激發出新觀點，協調且解決複雜的問題。

他舉例，會定期舉行早餐會（Breakfast session），每次邀請3至4名員工參與，無所不談，由公司的未來發展，到最近在看甚麼類型的書籍、世界大事等，都是早餐會的話題。「我只贊助咖啡，不會主導話題，任由話題開展。」Wirtz又指，希望在這氣氛下，讓他們「not only speak up, but speak up the hierarchy」（不僅要大聲說出想法，還要忘記階級，大聲地講出心底話），「盼望大家都記得，我都是一個普通人，並非只有領導者的角色。」希望能夠建立信任關係，打開他們的心扉。他補充，經過數次早餐會，團隊都感受到其誠意，與他的關係更為親近，在工作期間也會提供更熱切的回饋，讓合作更順暢。

Marius Christopher Wirtz自從2006年被Bayer調派來港工作後，就一直未有離開。他直言，理由很簡單，因為真的很喜歡這裏的文化。（資料圖片）

定期活動 營造正面工作氣氛

除此之外，亦會定期籌辦不同的活動，如瑜伽、HIIT（高強度間歇訓練）、淨灘、Happy Hour、卡拉OK、員工感謝活動等，營造正面的工作氣氛和環境，讓員工輕鬆地互相認識，發掘彼此的另一面，建立更深厚的友誼，提高整體團隊的協作能力。

Wirtz又笑言，要建立與員工之間的良好關係，其實並不困難，只要領導者願意「Put the seed, things just grow」（播下種子，萬物自然會生長），嘗試踏出第一步，很多事情都自然發生。如他早前在香港辦公室組建了3人樂隊，且成為結他手，當愈來愈多員工得悉後，也開始展示他們的音樂實力，目前已進化到成為8人樂隊，另外更有20名同事組成合唱團，「以輕鬆有趣的方法，可讓團隊向心力變得更強」，從而產生高績效。