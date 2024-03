管理跨文化團隊靠開放式溝通、用心理解！科思創定期搞活動、早餐會！香港董事總經理︰製造歡樂時光建立信任關係

在國際化的職場,要跟來自不同國家及地區的人共事,本來就並非易事。倘成為管理者,要面對背景、文化不一的下屬,又要打造出有向心力、有效率的團隊,更是極具挑戰。

科思創亞太區供應鏈與物流行政副總裁兼香港董事總經理Marius Christopher Wirtz認為,各地員工的文化及想法確實很不一樣,但若建立了信任,大家自然會找到一個合適的方法去合作共事。(林宇翔攝)

如德國化學工業公司科思創(Covestro),單單在香港區辦公室,就有超過14個國籍的員工。而去年接任香港董事總經理的Marius Christopher Wirtz就笑言「無有怕」,深信只要用心去理解,促進開放式溝通,建立信任,管理跨文化團隊自然能得心應手。

以尊重為依歸 員工暢所欲言

Wirtz早前接受專訪時坦言,「即使大家的工作習慣不同,若建立了信任,願意把同事視為長期合作夥伴,大家自然會找到一個合適的方法共事。」他作為領導者,必定也需要花一點心思來凝聚團隊,以尊重為依歸下,彼此間互相了解與支援,方能產生良好的商業結果。

他接任科思創香港董事總經理一職後,就積極為團隊「創造回憶」。「要適時讓他們have fun(玩得盡興)。」透過不同的活動來了解團隊員工的想法和文化。Wirtz的領導風格和想法直截了當,「試著為他們創造一個可以交流、一起玩樂的平台,盼能透過製造更多歡樂的時光,讓大家建立友好的長期關係和信任。」他深信開放式溝通極為重要,希望團隊能夠暢所欲言,在舒適的環境下提供有價值的意見回饋,有利於激發出新觀點,協調且解決複雜的問題。

他舉例,會定期舉行早餐會(Breakfast session),每次邀請3至4名員工參與,無所不談,由公司的未來發展,到最近在看甚麼類型的書籍、世界大事等,都是早餐會的話題。「我只贊助咖啡,不會主導話題,任由話題開展。」Wirtz又指,希望在這氣氛下,讓他們「not only speak up, but speak up the hierarchy」(不僅要大聲說出想法,還要忘記階級,大聲地講出心底話),「盼望大家都記得,我都是一個普通人,並非只有領導者的角色。」希望能夠建立信任關係,打開他們的心扉。他補充,經過數次早餐會,團隊都感受到其誠意,與他的關係更為親近,在工作期間也會提供更熱切的回饋,讓合作更順暢。

Marius Christopher Wirtz自從2006年被Bayer調派來港工作後,就一直未有離開。他直言,理由很簡單,因為真的很喜歡這裏的文化。(資料圖片)

定期活動 營造正面工作氣氛

除此之外,亦會定期籌辦不同的活動,如瑜伽、HIIT(高強度間歇訓練)、淨灘、Happy Hour、卡拉OK、員工感謝活動等,營造正面的工作氣氛和環境,讓員工輕鬆地互相認識,發掘彼此的另一面,建立更深厚的友誼,提高整體團隊的協作能力。

Wirtz又笑言,要建立與員工之間的良好關係,其實並不困難,只要領導者願意「Put the seed, things just grow」(播下種子,萬物自然會生長),嘗試踏出第一步,很多事情都自然發生。如他早前在香港辦公室組建了3人樂隊,且成為結他手,當愈來愈多員工得悉後,也開始展示他們的音樂實力,目前已進化到成為8人樂隊,另外更有20名同事組成合唱團,「以輕鬆有趣的方法,可讓團隊向心力變得更強」,從而產生高績效。