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19/03/2024

AI自動化方案代替人做重複性工作，紓緩職業怠倦問題！UiPath聯合創辦人兼行政總裁︰員工可專注創新事務提升業務能力

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　　不少企業開始在業務中，加入由AI人工智能驅動的「機械人流程自動化」（RPA）元素，讓員工從重複性的工作中解放。

 

UiPath聯合創辦人兼行政總裁Daniel Dines認為，任何一項業務或技術都應該是為解決實際問題而存在，這也是企業獲得商業成就和社會認可的途徑。（UiPath提供圖片）

 

　　RPA平台UiPath聯合創辦人兼行政總裁Daniel Dines指出，企業發展RPA可提升員工滿意度，有利留住人才。

 

專注創新事務 提升業務能力

 

　　隨著自動化技術不斷發展和普及，Daniel認為，RPA將是員工的得力助手，因為它能代替人完成愈來愈多機械性、標準化的瑣事，讓人們可專注發展更高價值的創新事務，提升自身的業務能力和競爭力，這對員工職涯發展是具有正面作用。

 

　　UiPath最新發表的Automation Generation Report，也對全球6,400名僱員進行職場調查，有28%受訪者指出，由於公司裁員和停止招聘，令他們需承擔更多職務而感到身心疲累。

 

　　多達58%人認為，AI自動化方案可紓緩職業怠倦問題，並提高工作滿意度；44%人則希望公司在業務上增加自動化流程，提升他們的工作與生活平衡水平。

 

　　當企業引入AI自動化工具後，34%受訪者表示工作環境將變得更具靈活性（見表），32%人表示會獲得更多時間學習新技能，25%人則認為花在會議的時間將變得更少。值得留意的是，多達57%受訪者認為，為業務引入RPA的企業會更具吸引力。

 

 

　　他強調，創新是推動整個行業和社會進步的關鍵，自動化技術雖可大幅提高效率和生產力，但要取得正確的創新成果，還必須在自主化的基礎上不斷進行探索和嘗試，而RPA則為此提供更廣泛的探索空間和更快捷的方式。

 

　　除分享RPA能為企業和員工帶來的好處外，Daniel也提到數據對企業發展愈趨重要，資訊總監（Chief Information Officer，CIO）已是不可或缺的角色。

 

　　因為CIO可協助企業在其技術架構中，整合和最大化地運用所有營運及市場數據，他認為企業必須建立一個完整的數據價值鏈，並從數據中獲取價值。故此，成功的企業必須聘用能夠了解企業數據生態系統、明確地將數據資產轉為商業價值的CIO，這將能為公司帶來強大的競爭優勢。

 

構建數據價值鏈 添競爭優勢

 

　　他指出，CIO的職責是將科技與業務目標結合，運用現代數據驅動決策，為企業創造更高效率、更經濟、更安全的營運環境，甚至引導企業在新興技術領域（如AI、物聯網、區塊鏈）中進行投資和創新，為業務帶來新增長點。

 

 

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