VUCA時代是甚麼？企業管理層靠5大策略應對！環球CEO調查︰著重靈活變通，成功需結合創新、生產力

疫情帶來的變化，加上地緣政治及環球經濟變化急速，在商界再次出現對「VUCA」的討論。面對不斷變化的市場環境，企業管理層又該如何應對VUCA時代帶來的新挑戰？

國際管理諮詢公司Arthur D. Little主席兼行政總裁Ignacio García Alves（Arthur D. Little網站圖片）

「VUCA」代表易變（Volatility）、不確定性（Uncertainty）、複雜（Complexity）與含糊不清（Ambiguity）。國際管理諮詢公司Arthur D. Little（下稱ADL）主席兼行政總裁Ignacio García Alves指出，環球行政總裁（CEO）對經濟前景愈來愈有信心，並且透過彈性策略來應對短期不確定性。

66%總裁 對全球經濟非常樂觀

該公司近日發布的《CEO INSIGHTS 2024》調查，訪問共282位來自營業額超過10億美元（約78億港元）的企業CEO，當中有66%CEO預計未來三至五年全球經濟前景非常樂觀，比2023年增加兩倍。僅4%預測全球經濟前景將惡化。

多個地區中，以亞洲轉向樂觀預測的轉變最為強勁，78%受訪CEO預測經濟前景會取得增長，而2023年僅為10%。歐洲五大經濟體（法國、德國、意大利、西班牙、英國）的CEO們亦同樣看漲，72%預測實現正增長，比2023年的38%增加近一倍。

在這種樂觀情緒的背後，Ignacio García Alves提到，CEO們亦正在大幅增加投資，並為應對VUCA時代而建立彈性策略和組織（表1）。有80%CEO還預計在未來三到五年內對VUCA和相關主題，將於管理層面給予更多關注。

VUCA一詞最早起源於1990年代，當時描述冷戰結束後世界局勢混沌不清的狀態。現時則形容商業市場面對詭譎多樣的挑戰。是次調查顯示，環球CEO並沒有被不確定性所嚇倒，而是在動盪的時代中成長。他們明白到「動盪」是當今商業世界的新常態，更注重靈活變通，將創新與生產力結合，以便在充滿變數及挑戰的世界中取得成功。

以客為中心 與供應商密切聯絡

調查中有50% CEO認為他們的公司有高度的準備程度來適應VUCA，當被問及如何應對波動時，最常見的答案包括：更多以客戶為中心，與供應商建立更密切的聯絡，增加複雜的風險管理、商業智慧和情景規劃，以及建立更具創新性、靈活的組織，賦予員工權力。