共融社會由職場做起！IT企業聘SEN青年，設導師計劃耐心解答疑問！Logicalis人力資源及行政總監︰主張一視同仁不額外安排福利

近年各界都關注建立共融社會，但要讓SEN（Special Educational Needs）青年投身職場、維持穩定工作，則有賴僱主善用人才。IT服務企業Logicalis不但有聘請自閉症青年為網絡客戶服務員（Network Operator），亦會定期舉辦有關多元共融及消除偏見的培訓，建立融洽的職場環境。

Logicalis人力資源及行政總監Sabrina Chan指出，網絡客戶服務員的工作主要包括為客戶提供網絡監控和支援、回覆電郵，以及按照標準程序生成數據和報告等，因此對該崗位的要求是需要有責任心、有禮貌和高穩定性。（受訪者提供圖片）

Logicalis人力資源及行政總監Sabrina Chan表示，支持多元共融文化是公司的核心價值，而請人標準亦抱著開放態度。她在3年多前通過協康會賽馬會「共創可能」計劃，認識了患有自閉症的Fanny，並聘請她成為網絡客戶服務員，於旗下Global Network Centre工作。

和所有新同事一樣，Fanny在入職首3個月會參加「導師計劃」，在培訓課堂中，導師會將工作的流程分拆成小步驟去解釋，讓同事更易學習和吸收新知識。Sabrina相信無論是任何員工，只要能夠在工作中感到開心，並找到價值和滿足感，都是留住他們的最佳方法。

設導師計劃 耐心解答疑問

雖然在上班初期，Fanny有些不習慣新工作，但同事們都非常耐心地向她重複講解，加上該中心已有一套固定和完善的工作模式和流程，只要給予時間讓她適應，她終究能記住每個步驟，而技術部門也會有特定同事帶著她工作，助她逐步建立自信。

Sabrina欣賞Fanny做事踏實、能勝任重複性的工作，遇到不懂的情況時也會主動發問，只要解釋多一至兩次，她就能明白並很快上手。她提到聘請Fanny時並沒有特別考慮她是否SEN，有部分同事甚至不知道她是自閉症人士。

她指出：「只有Fanny的直屬上司知道她的情況，原因是需要懂得如何與她溝通。我們亦不會刻意跟其他同事說，要怎樣和她相處，因為所有員工都是來自不同背景，公司的理念是接受多元文化，鼓勵大家融洽相處。」

Logicalis人力資源及行政總監Sabrina Chan指出，網絡客戶服務員的工作主要包括為客戶提供網絡監控和支援、回覆電郵，以及按照標準程序生成數據和報告等，因此對該崗位的要求是需要有責任心、有禮貌和高穩定性。（受訪者提供圖片）

倘有特別需要 公司靈活安排

此外，她也會定期安排多元共融有關的線上培訓課堂給經理和員工，讓所有同事清楚明白每個人都是不同個體、擁有不同特質，因此要學習如何一起工作，懂得配合不同人的做事方式。

Sabrina主張一視同仁，不會額外安排特殊福利予SEN員工。她強調，公司是整體設想所有員工的福利，任何同事有甚麼特別需要，都會提供高靈活性安排。例如當家中有緊急事情發生，就會讓他申請「辦公室外休假」（Out of Office Leave）先行處理。

為推動平等職場環境，Logicalis在兩年前將辦公室改裝，不再設有經理房，而是全體採用流動辦公桌，讓經理和所有同事都坐在一起，讓大家感到所有人都是平等。Sabrina深信，為同事帶來開心、公平的辦公環境，亦有助提升團隊凝聚力。