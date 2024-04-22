Founder Institute、ATLATL將於港深創科園設辦公室！創科人才助在地拓展！低稅、經商便利有利初創進軍內地

河套深港科技創新合作區的香港園區「港深創科園（HSITP）」佔地87公頃，由西至東分兩期發展，近日已為第一期開展招商引資、招攬人才等工作。

港深創科園公司行政總裁馬惟善（左二）指，港深創科園的招商引資工作正提速、提量，將為招攬更多國際企業進駐及合作，增加吸引力。左一為ATLATL飛鏢創新中心執行總裁周凱；左三為ATLATL大得創同（上海）科技首席執行官兼創始人朱鵬程；左四為Founder Institute全球增長主管Ayhan Isaacs。（陳靜儀攝）

總部位於矽谷的全球最大Pre-Seed（種子前輪）初創加速器Founder Institute全球增長主管Ayhan Isaacs、ATLATL大得創同（上海）科技首席執行官兼創始人朱鵬程、ATLATL飛鏢創新中心執行總裁周凱均表示，將會在港深創科園設立辦公室。

港深創科園公司在上周四，與大約60間合作夥伴機構舉行啟動儀式簽署合作備忘錄，Founder Institute與ATLATL是其中兩間。

港低稅經商便利 助進軍內地

Ayhan Isaacs、朱鵬程、周凱均表示，香港有很多合適的創科人才，可以幫助他們在地拓展，配合園區基礎建設與科研設施，加上有政府推動支持，預期能帶來更多商機。Ayhan補充，「這裏有很多其他地方無法得到的資源，如人才及創意思維。加上香港的低稅環境、經商便利，以及比鄰中國內地。如果初創想進入內地市場，也非常容易。」

Ayhan表示，Founder Institute發展逾15年，已在全球約200個不同的城市開展業務，專門幫助初創公司從概念階段發展壯大，將其想法轉化為切實可行的商業計劃，以實現IPO上市或收購其他公司為目標。而且有私人投資者網絡，包括加速器及個人投資者、天使投資者及風險投資（venture capital）。

是次與HSITP合作，他表示將從海外引進的初創企業，瞄準生命科學（Life Science）、大數據（Big Data）、人工智能（AI）領域。目標每年從海外引進約100間初創。他透露，目前仍與初創商討中，預計在接下來的幾個月敲定具體名單。

在發展生態圈方面，研究、人才、商業化之間亦需要架起互相連通的橋樑。Ayhan解釋，由於HSITP的生態系統、資源和設施，特別方便為上述3類初創提供資源，以及可連通研究、人才、商業化，「更容易與初創說明其發展優勢」，所以有此計劃目標；Web3及金融科技初創則為次要引進目標。

首批與港深創科園合作的企業和機構，45%來自園區聚焦的6大支柱產業，包括生命健康科技、人工智能與數據科學、新能源、新材料、微電子及機械人。（資料圖片）

共享生物實驗室 擬組研發團隊

此外，來自生命科學領域，擁有全球最大Class A級的共享生物實驗室ATLATL，計劃在港組建研發團隊。據朱鵬程及周凱透露，該企初步將聘請8至10位駐場的研發團隊成員，「另預期在園區內的合作夥伴，可以為我們帶來上、下游所需的人才。」

周凱又認為，在生命科學研發方面，需要有好的產業政策支援、有經費支援、受知識產權保護、為企業提供許多支援服務等優勢，「這樣才可以令企業安心創業，也能為招攬人才增加吸引力」。而香港正好具備這些條件，所以造就與HSITP的合作契機。