員工福利｜金融科技公司關注員工福祉！提供免費心理諮詢、有薪義工假、周五半天工作！SoFi人力資源總監︰員工以最佳狀態投入工作得益者是公司

工作壓力大是打工仔常見問題，員工的精神健康狀態也與工作表現相關。為促進員工心理健康發展，金融科技公司SoFi推出一系列員工福利措施，包括與線上健康平台合作，提供免費心理諮詢服務，並讓員工每逢周五提早休息半天，達致工作與生活平衡。

SoFi人力資源總監Anna Avalos表示，該公司提供「SoFi GROW」導師計劃，讓資深主管作為導師，將工作和人生經驗授予年輕員工，幫助後者規劃職涯。（SoFi提供圖片）

SoFi人力資源總監Anna Avalos表示，將員工福祉放在首位是該公司的核心價值。她強調，「作為管理者，必需努力創造一個關懷員工、支持員工成長的企業文化，並以同理心和同情心對待他們。」通過關注員工福祉，亦有助提升企業的生產力、減少員工缺勤時間，甚至能提高留職率。

靈活辦公安排 不再可有可無

工作環境和員工需求不斷變化，Anna認為企業要定期聆聽員工的意見，並根據他們的需求調整福利措施。因此，即使現時疫情已經平穩，SoFi仍然提供靈活辦公安排，讓每位員工選擇最適合自己的工作模式，包括回到辦公室、完全遙距或混合工作。

她指出，「自疫情爆發至今，很多企業已實施遙距或混合工作，對於員工來說，靈活性已不再是可有可無，而是不可讓步（Non-negotiable）。」她深信，管理好自身的工作和生活，是促進心理健康發展的第一步，而讓他們每天都能靈活地、以最佳狀態投入工作，最終得益者都會是公司。

為滿足員工多元化需求，SoFi與線上健康平台Modern Health合作，讓員工隨時使用該平台的各種資源，自行選擇合適的服務作為福利，例如參加冥想、放鬆練習和身心健康的課程，幫助他們處理情緒問題及增強心理抵抗力。

該平台亦提供免費的諮詢和指導服務，供員工與專業的心理健康專家互動，例如員工可預約一對一的諮詢服務，傾談他們面對的工作或生活挑戰，從而獲得專家的建議和支援。

要平衡工作與生活，適當的休息和娛樂是不可或缺，SoFi提供了「SoFridays」和「Thoughtful Thursdays」兩項福利措施，前者是讓員工在每個周五的下午2時下班，提早開始周末假期；後者則是於每月的某個星期四，安排員工進行定期聚會，互相交流生活近況。

SoFi主張靈活工作模式，容許員工混合辦公，所以會議室配備了視像會議工具，方便身處不同地方的員工開會。同時辦公室亦設有廣闊的食堂，讓回辦公室上班的同事隨時使用。（SoFi提供圖片）

有薪義工假 貢獻社會機會增

由2022年起，SoFi更推出了義工服務計劃「SoFi Gives」，允許員工每年有最多16小時的有薪義工假期，讓他們參與社區內經批准的活動，例如透過慈善機構Junior Achievement向青少年教授金融知識、與非牟利組織United Way合作輔導小學生等，讓同事有更多機會貢獻社會。

SoFi主張靈活工作模式，容許員工混合辦公，所以會議室配備了視像會議工具，方便身處不同地方的員工開會。同時辦公室亦設有廣闊的食堂，讓回辦公室上班的同事隨時使用。（SoFi提供圖片）