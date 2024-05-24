AI對職場影響已無回頭路！相關職缺急增7倍！專家：企業宜助員工了解AI潛力、覓新工作方式

人工智能（AI）浪潮正顛覆各個產業，迫使企業數碼轉型。有報告指出，接觸AI較多的產業，其員工產值增長近5倍；而與AI相關職缺增長速度，更是所有職缺的3.5倍。企業愈趨重視AI技能，也推動有關工作薪酬較其他職位平均多達25%。

專家表示，調查凸顯了人們對AI的樂觀態度。但打工仔需要培養新技能，企業也需對他們的AI策略和員工進行投資。

會計師事務所羅兵咸永道（PwC）日前發表《2024全球AI職缺動態調查報告》，當中提到AI已大幅提高打工仔工作效率，在接觸AI較多的產業，即AI可以輕鬆用於某些工作和部門任務的產業，其勞動生產力成長了4.8倍。

有報告指出，接觸AI較多的產業，其員工產值增長近5倍，而與AI相關職缺增長速度，更是所有職缺的3.5倍。（資料圖片）



隨市場對機器學習等與AI技術的需求大增，相關的職缺隨之增加。自2012年起，AI相關職缺增長7倍，但整體職缺平均只增長兩倍，可見市場對AI人才需求殷切。其中，資訊科技業的AI職缺較其他產業高5倍，專業服務業高出3倍，金融服務業則是高出2.8倍。

PwC調查 業界對AI態度樂觀





PwC TLS主管Carol Stubbings認為，AI技術代表經濟發展、創造就業機會和創建新產業的機會。（LinkedIn圖片）



PwC英國全球市場及稅務與法律服務（TLS）主管Carol Stubbings認為，AI正改變全球勞動市場，對經歷人才短缺和生產力成長緩慢的國家及地區而言，調查反映了人們對AI持樂觀態度。

事實上，AI的廣泛應用也令部分打工仔得益。為了搶奪人才，企業大幅提高預算聘請AI人才。報告發現，去年具AI技能的相關職缺薪酬，較非AI技術職位平均多達25%。在美國，以數據庫設計及管理員的薪酬增長最高，其次是律師、營銷經理、金融分析師、應用程式開發員等。

此外，企業在招聘時的條件也與以往不同，部分職缺的舊有技能已被新技能取代。尤其對AI相關職缺，員工個人培育新技能成為必備條件，以滿足工作及產業的多變環境。

AI對職場的影響已無回頭路，為適應AI時代，Stubbings認為，企業「需要新的領導風格、對大膽變革的開放態度，及對人機協作的創造性思維。」並對自身的AI策略和員工進行投資，以加速公司發展並確保他們能適應AI時代。

報告則建議，企業除利用AI提高現有流程的效率，也可以藉此來重塑業務模式或開拓新產品綫。還應將AI視為人類的輔助、對求職者和現有員工採取技能優先方式，以便更有效覓得所需人才和助其適應多變的就業市場。

員工了解AI潛力 覓新工作方式

另可透過培訓，幫助員工了解AI如何賦予他們權力，支持員工充分利用AI更加自主地工作，增加其自信，使他們工作變得更愉快。

至於打工仔方面，則需要明白AI潛力，藉培訓和試用找出新工作方式；部分人或需要轉向再培訓或技能提升，而尋求新職業。