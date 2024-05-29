留人才｜研究︰員工對公司的參與度70%取決於直屬上司！企業重點培訓主管領導溝通能力，助減流失率

全球企業積極搶人才，如何留住員工是人資管理的重要議題。數碼物流方案供應商Bristlecone通過重新培訓部門主管的團隊領導力，以及定期舉辦高管與前線員工的交流活動，加深同事與公司的連繫，令流失率在兩年間由27%，大減至12%。

績效管理諮詢公司蓋洛普（Gallup）的研究指出，員工對公司的參與度（Team Engagement）有多高，有70%因素取決於其直屬上司。Bristlecone為提升員工參與度及改善流失情況，近年實施了「高參與度領導發展計劃」（High Engage Leadership Development Program），培訓部門主管的領導及溝通能力。

Bristlecone人資總監Lisa Lesko提到，該公司為員工提供專門的培訓課程，教授他們如何使用AI技術，亦鼓勵各部門與AI分析團隊合作，實際應用AI工具。（受訪者提供圖片）

Bristlecone人資總監Lisa Lesko表示，計劃的目的是讓主管們清楚自己的角色與責任，學習溝通技巧以改善員工與公司的關係，因為員工的表現直接影響企業的營運績效和決策，這是絕對不能忽視的問題。

提高僱員忠誠度 減流失率

公司會要求主管定期評估下屬在參與和投入方面的表現，及向他們提供一套建立正確交流方式的指南，當中包括一些對話情景範例（Scenario），指導主管需要與員工傾談的主題、應該向他們詢問甚麼問題，以及如何在交流中增加共鳴感等，以理解員工的需求和關注。

然後，主管需針對不同下屬的情況，評估他們的參與度，並採取積極的回應，確保他們提出的問題能獲得處理。Lisa認為，通過定期溝通加強主管與團隊間的連繫，能讓員工更易感受到被尊重和被重視，這有助提高員工對於公司的忠誠度，有效減少流失率，達到留人才的效果。

來自員工的反饋也能幫助主管改進他們的管理風格和員工關係，而當公司收集了員工的意見和反饋時，也會提供相應的培訓和資源，幫助主管解決他們所遇到的問題，從而改善公司的情況，為員工、主管和公司達致方共贏。

除關注部門的內部溝通外，該公司也實行了「ELT Town Halls」和「ELT Up Close」兩項活動，加強高管團隊（包括行政總裁、財務總監和人資總監等）與員工之間的互動。

ELT Town Halls是由高管團隊舉辦的大型會議，他們每年都會到訪不同地方的辦公室，與全體員工進行交流，通過演講、問答環節和現場討論，分享公司的最新狀況、戰略方向和重要訊息等。

Bristlecone每年都會舉辦「Learning Month」活動，在特定的月份提供一系列職業培訓、技能提升等專題演講，鼓勵員工參與並提高專業知識，增加市場競爭力。（受訪者提供圖片）

HR角色轉變 更注重關愛員工

ELT Up Close則是由高管團隊中的一位成員，與隨機選出的不同部門員工進行小型會議，讓兩者打破制度階級的阻隔，進行更深入的事項討論，使管理層直接聽取員工的想法和建議，而員工也會更清楚了解其背後的決策過程。

Lisa指出，上述措施均反映人力資源（HR）部門的角色變化。傳統的HR概念通常被認為是一個行政和政策管理的角色，注重組織流程、勞動力規劃和福利等方面，但隨著企業文化的重要性更趨重視，企業應在人才管理和企業發展方面，更加注重對員工的關愛。

因此她所負責的部門名為「人員及文化部」（People and Culture Department），而非「人力資源部」，這提醒公司要將員工的重要性放在中心，因為企業的文化是建立在每個人的參與，而不僅是由人資團隊來實施和推廣，例如通過建立多個開放和透明的溝通渠道，向員工提供與各級管理層共享訊息和交流的機會。