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18/06/2024

Work–life balance成離職原因首位！研究︰打工仔著重遠景、工作體驗勝過薪資福利！通勤時間短彈性工作可吸新一代

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　　環球經濟不穩，但人才仍然是企業相互競爭的目標。人力資源顧問Randstad發表Employer Brand Research 2024，當中的香港部分發現，32%受訪者計劃在2024年上半年換工作，其中以千禧世代表現出最強烈的職業轉變願望，佔37%。不過，因追求工作與生活平衡而計劃離職的上班族，較去年下降了10個百分點。

 

有人力資源顧問發表報告指出，人才離職原因首位，仍是希望改善工作與生活平衡。（資料圖片）

 

　　過去3年，人才對工作的期望發生了翻天覆地的變化，令僱主調整其招聘策略和方法，以適應每位人才不斷變化的需求。Randstad Hong Kong董事總經理Benjamin Elms表示，疫情爆發之初，看到共同應對挑戰的情況，員工福祉和工作保障成為焦點。「但到了今天，看到愈來愈多的香港人才開始尋找令他們興奮的機會。」

 

調整招聘策略 千禧代最想轉工

 

　　這項研究由市場研究公司Kantar TNS於今年1月進行，訪問了全球17.3萬名受訪者，當中的2,689人來自香港。

 

　　Benjamin補充，良好的薪資和福利曾經是人才主要的關注點，但如今的求職者渴望有遠景和充實的工作體驗；而學歷愈高的要求則愈高。雖然26%的學士學位持有人表明打算在2024年上半年轉工，但擁有碩士學位或更高學歷的人才來說，比例上升至34%。因此，求人才企業需要了解員工的個人目標和願望，以為其建立個人化的工作體驗，包括提供具競爭力的薪酬、明確的職業發展機會，以及致力於營造公平和包容的工作環境。

 

　　人才離職的原因，希望改善工作與生活平衡仍排首位（見表），但與前一年進行比較後發現，雖然工作與生活平衡仍然是工作變動的首要原因，但這一比例已經下降了10個百分點。

 

 

通勤時間短彈性工作 吸新一代

 

　　原因可以很多，當中以上班族的工作與生活平衡可能已有所改善，故不再成為離職原因，Benjamin相信這可歸因於更具包容性的公司政策、組織內工作量分配的變化，以及個人調整。此外，社會對工作與生活平衡支持增加的新常態，人才可能有較少壓力去爭取。

 

　　然而，值得留意的是，在尋找新工作時，年輕一代更容易受更短的通勤時間、公司折扣和提供智慧型手機等福利吸引。Z世代特別喜歡彈性的工作選擇，24%的人受到這項因素吸引，而其他世代的比例為14%，這可能與Z世代在科技及電子產品的環境下長大有關。

 

　　雖然追求更好的生活與工作平衡是上班族主要的離職原因，但緊隨其後的是「工資低、生活成本升」，通脹令不少人感到生活水平下降，萌生尋找更高工資的工作。

 

　　調查顯示，面對通貨膨脹的影響，超過一半的受訪者表示，從僱主那裏獲得了某種形式的薪資調整。然而，情況存在差異，老一輩（平均24%）表示，沒有從僱主那裏得到任何形式的支援，而年輕一代平均只有15%。

 

倘未能招攬人才 企業無法生存

 

　　與年輕一代（平均15%）相比，老一輩（平均24%）更有可能錯過機會，而年輕一代則表示他們沒有從僱主那裏得到任何形式的支援。調查還顯示，特定類型的薪資（例如加薪和一次過協助）與員工跳槽的關係不太直接。這凸顯了僱主必須適應員工的期望，特別是在通脹調整方面，以在充滿挑戰的時期留住人才。

 

　　過去一年，日本及美國等企業也提高最工資，以助員工應對高通脹。過去一段長時間，日企為了在全球競爭中生存下來，一直專注於控制成本及支出。但企業今天發現，除非支付有吸引力的工資，否則他將無法吸引人才；若未能吸引優秀人才，他們也無法在競爭中生存下去。

 

 

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