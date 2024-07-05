工作空間決策成公司成敗關鍵！增衛星辦公室、長租轉作短期！調查︰企業多擴展數碼會議空間、設辦公桌輪用制

混合工作普及化，令不少公司重新思考辦公室的價值，甚至改裝辦公空間。工作空間管理平台CIC的最新報告指出，多達97%受訪管理層認同，工作空間決策對企業文化、業務成果、吸納和留人才方面造成影響。

工作空間管理平台CIC發表《重新定義工作空間》（Redefining the Workspace）報告，訪問了565名有份參與所在企業工作空間決策的管理層，發現當今企業開始意識到，工作空間決策不僅是面積和布局的問題，而是決定公司成敗的關鍵因素。

報告指出，97%受訪者認同工作空間決策，會影響一間公司的企業文化。雖然傳統上，辦公室是與設施管理有關，但隨著時代變遷，工作空間決策與業務營運模式的關係已是密不可分。88%人認為應將工作空間決策視為「策略優先選項」；更有77%人指出，他們的公司已圍繞工作空間決策，制定不同企業發展戰略。

增衛星辦公室 長租轉作短期

工作空間管理平台CIC創辦人兼行政總裁Tim Rowe（圖）表示，企業愈來愈意識到靈活辦公空間帶來的底線效益。（CIC圖片）

CIC創辦人兼行政總裁Tim Rowe稱：「工作空間不再只是企業營運的附屬品，而是一種戰略選擇，它與各項設施配套、長期租賃和資本支出相關。工作空間決策必須更加靈活，並適應企業在創新、營運模式和人才管理方面的競賽力。」多達89%人相信，若工作空間決策與業務策略的方向一致，將有利公司發展。

雖然混合工作減少了員工進入辦公室的時間，但86%受訪者認為，讓員工有選擇進入辦公室，對他們是利多於弊。過去3年，部分受訪公司調整了不同程度的辦公室決策：在總部外增加更多衛星辦公室（22%）、租用共享辦公空間（18%）、將長期租約轉為短期（16%）及將辦公空間出租給其他企業（16%）。

不少企業將加強員工之間的協作效率，視為改革辦公室設施的首要目標，包括：擴展數碼會議空間（76%），優化連接遙距和辦公室內員工；辦公桌輪用制（62%），提升工作的彈性；以及增加會議或協同工作空間（59%）。

被問到重新調整工作場所的主要動機時，受訪者則表示，是為改善公司文化或提高員工參與度（42%）、鼓勵員工親自會面或工作（34%），以及成為更具吸引力的僱主（24%）。

盼增員工參與 成有吸引力僱主

深化凝聚力是維繫企業文化的方法，普遍管理層比以往更重視與員工建立聯繫，或進行有意義的面對面交流。53%受訪者稱，已經或正在增加更多的指導和職業成長機會；52%人指出，已經或正在增加更多團隊聯誼活動；77%表示，有興趣讓員工參加面對面的活動，以便與更廣泛的商業社區建立聯繫。

Tim強調，工作空間策略不再是靜態概念，而是需要隨著需求變化，定期討論和重新評估的問題。當工作空間能滿足企業需求，將增強內部動力，實現創新和更高生產力。