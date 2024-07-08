AI改變全球人力市場需求！65%港僱主表明不僱用沒AI技能的人！LinkedIn亞太區董事總經理︰無接觸甚或抗拒人工智能易成職涯弱點

人工智能科技應用日趨普及，企業也相繼引入應用，打工仔將無可避免要與AI「做朋友」，為勞動力市場帶來新方向。

有人力資源專家坦言，當今的工作環境正經歷前所未有的轉變，AI的出現改變了全球人力市場需求，香港也不例外。擁有AI技能的人才變得炙手可熱，她呼籲打工仔要著力應變，想令飯碗更穩陣，就應及時採取行動，擁抱和接納AI技術。

加強裝備 迎數碼時代需求

擁有AI技能的人才變得炙手可熱，LinkedIn亞太區董事總經理洪雍華呼籲打工仔要著力應變，想令飯碗更穩陣，就應及時採取行動，擁抱和接納AI技術。（陳靜儀攝）

人工智能正在全球範圍內引領一場工作技能的變革，擁有專業的AI技能成為人才的核心競爭力。LinkedIn亞太區董事總經理洪雍華（Feon Ang）早前接受本報專訪時提到，長遠而言，大部分工種都會很大程度上擁抱了AI科技應用，打工仔所需的工作能力，必定會與AI以至GenAI（生成式人工智能）融合。她引述該企早前的調查指，高達77%的香港僱主更願意聘請那些擁有AI技能、但實戰經驗相對較少的員工；更有65%香港僱主直接表述，他們不會僱用沒有AI技能的人。

Feon補充，該平台的數據更顯示，去年6月全球會員將AI技能新增到其個人檔案的人數，相比2016年1月已增加9倍。其中以新加坡的會員，是在個人資料中添加AI技能比例最高，較2016年1月增加20倍。

她直言，此趨勢意味著，大眾開始意識到擁有AI技能實際上非常重要，「要令AI幫到手，視它為朋友。」相反，若對它毫無接觸甚或抗拒，容易成為事業職涯的弱點。Feon另提醒，目前預計在全球範圍內，技術、資訊和媒體、零售、批發和專業服務領域的人士，最有可能受到AI的影響，必須加以適應和增強自己在AI或GenAI方面能力，方能回應數碼時代的需求，提升競爭力。

據該企提供的資料顯示，香港打工仔擁有AI技能的普及率，雖然不及全球平均水平，但對AI技能提升的興趣確實正呈指數式增長。Feon表示，該平台所提供的課程，如溝通基礎、解決問題的技巧、自信有效地演講等軟技能，都依然深受香港人歡迎，但目前排名第一的課程是關於GenAI，「樂於看到相關情況，可見大家都了解到培養AI能力的迫切和重要性。」

如何接觸 掌握技能與善用

不過，Feon也坦言，確實還有一群人對AI技術會感到憂慮或害怕。「我們總是聽到外界說，AI會取代我們的工作。每一次的轉變，人類感到害怕都是正常不過的事情。」她認為，關鍵在於如何接觸它，並真正掌握技能，適當地善用它。「例如高度重複的工作流程，就可以應用AI來協助，但創意思考、領導、以及確保倫理後果等人類技能，這些統統不能被取代。」她也強調親身嘗試過，就會發現它並不是如此可怕，也不會再因某些科技崛起而令信心受打擊。

Feon補充，倘要增強人們對在職場上應用AI技術的信心，除了企業應該提供合適的培訓協助外，政府和教育機構的角色，在塑造生態系統發揮相當重要的作用。「當所有機構、組織共同努力時，就能改變。」

她以新加坡為例，該國在今年初宣布，將資助40歲及以上職業生涯中期的新加坡市民4,000新加坡元（約2.3萬港元），鼓勵他們持續進修和學習AI，並且提升全民對AI的認知。

此外，印度政府也推出了「技能提升計劃」（Upskilling initiatives），以確保國民可接受新技術的培訓，從而吸引投資進入該國，並滿足對AI技術人才不斷增長的需求。Feon直言，在此情況下，有政府的鼓勵，相信人們對於AI技術的態度會更加開放，並且相信他們是往正確的方向繼續前進。