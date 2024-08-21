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21/08/2024

企業以「分散式工作」廣納各地人才！員工自選工作地點省成本！定期區域聚會增凝聚力

#人才管理 #職業生涯 #商業 #員工福利及權益 #職場文化 #行政管理 #遙距工作 #管理學
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Atlassian會提供資金，為各地員工安排區域聚會，包括各種戶外活動，讓同一地區的員工互相認識和建立友誼，促進整個團隊的凝聚力和協作。(網上圖片)

 

　　全球疫情雖已減退，不少企業仍繼續實施遙距工作，協作軟件平台Atlassian憑著多年的「分散式工作」（Distributed Work）模式，於各地廣泛吸納不同背景的人才，當中92%員工表示，自由選擇工作地點的特色，吸引他們長期效力。

 

　　Atlassian自2005年開始已是一間分散式公司，其員工遍布13個國家及地區，包括美國和澳洲。該公司通過Team Anywhere計劃進行分散式工作，達至人才處處（Talent Everywhere）、靈活工作選擇（Flexible Work Options）與重塑團隊合作（Reimagine Teamwork）三大目標。

 

利省成本 模式添彈性易擴展

 

　　在Atlassian官方頻道上，Team Anywhere負責人Annie Dean表示，該計劃為Atlassian的營運和發展帶來不少好處，包括能夠不受地域限制，於全球各地吸納人才，擴大其人才選擇的範圍，有助建立多元化、具有不同背景和觀點的團隊。

 

　　公司也給予員工自由選擇工作地點的彈性，不會強制要求回辦公室，而是讓他們在自己最舒適和高效的環境中工作，這將有效提高員工的滿意度和士氣。多達92% Atlassian員工反映，Team Anywhere是他們留在公司的原因之一。

 

即使大部分工作遠距進行，Atlassian也會在各地設立實體辦公室，讓員工們有機會面對面交流、舉辦聚會和促進團隊凝聚力。(網上圖片)

 

　　由於大部分員工都是遙距工作，這意味公司毋須安排大量的辦公空間和相關設施，因而節省不少成本。她提到這種模式使得Atlassian更具靈活性，能夠更快地擴展或調整團隊，以適應市場的變化，因此早年疫情爆發，亦未有對營運帶來明顯的負面影響。

 

　　但Annie提到分散式工作也帶來一些挑戰，例如怎樣連結團隊、確保員工的工作效能等。

 

定期區域聚會 安排體驗團隊

 

　　因此該公司投放不少資源來凝聚員工，包括定期舉辦區域聚會（Regional Gatherings），資助同一地區工作的同事自行組織聚會，如保齡球比賽、單車旅行或義工活動等，讓員工有機會彼此見面，建立聯繫、信任和友誼。

 

　　Atlassian同時會安排「工作場所體驗團隊」，協助籌辦聚會的細節，從選擇場所、活動、餐飲，到組織工作坊等，減輕員工自行籌辦活動的負擔，使他們能夠專注於創造和社交方面的體驗。

 

　　為確保區域聚會能帶來一定成效和改進，在每次活動結束後，亦會進行後續調查來收集員工的意見和反饋，這將有助公司了解活動的效果，並及時作出改進，以進一步增強員工在未來的參與感和凝聚力。

 

即使大部分工作遠距進行，Atlassian也會在各地設立實體辦公室，讓員工們有機會面對面交流、舉辦聚會和促進團隊凝聚力。(網上圖片)

 

員工按時區組合 增效率溝通

 

　　Atlassian的團隊結構設計非常注重效能，會根據時區（Time Zone）將員工劃分組合，確保彼此之間至少有4個小時的重疊工作時間，這將有利在分散式工作下，仍能提高協作效率和溝通。

 

　　考慮到重疊工作時間的寶貴，Annie會建議團隊必須在這期間進行正確的同步工作，以增加非同步工作的時間和質量。例如，每周不可多於一半時間用作開會，確保每人都能專注於個人思考和獨立工作上。

 

　　會議類別方面，只會討論關於啟動項目、創意交流、解決複雜問題，以及建立團隊聯繫的主題。

 

 

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