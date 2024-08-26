一田前CEO轉行上任酒店掌舵人！無經驗反能跳出行業框架！推動改革靠多溝通說服

日本岩手縣酒店及度假村株式會社（IHR）社長黃思麗認為，出任新要職更應是了解當地文化和工作方式，才能找出可以改善的地方，而非單純地適應。（朱永倫攝）

常言道「轉行要趁早」，尤其是對已有一定年紀和工作年資的人而言，轉行恍如重新開始，需要更多勇氣及決心。一田前行政總裁黃思麗（Susanna）去年底決定轉行，搖身一變成為岩手縣酒店及度假村株式會社（IHR）掌舵人。

她稱，不論是去年中決定暫別職場，抑或轉行均基於想有新嘗試。今次轉戰酒店及旅遊業挑戰亦不少，如與員工語言不通、公司急需數碼轉型，還要軟硬兼施地推動內部運作改革，以摒棄不合時宜的營運方式及文化，同時避免員工難以接受。

在去年中宣布辭任任職7年的一田行政總裁一職，並暫別職場以尋求更多新嘗試的黃思麗（Susanna），在近日接受訪問時透露，已轉戰酒店及旅遊業，現為岩手縣酒店及度假村株式會社社長。

她坦言，轉行無疑是新嘗試，也親身體驗過IHR旗下酒店及旅遊服務，了解該企的發展潛力，但鑑於自身沒有營運酒店經驗，在投資者拋出橄欖枝時亦難免有所顧慮。「我也特意和家人商討轉行一事，認為難得有人比我對自己更有信心，如此信任我，何妨一試。沒有相關經驗也能讓我從酒店業以外的角度看事，反而有助不被行業框架『框死』。」

無酒店經驗 可從新角度看事

投資者的大力支持及信任雖然讓Susanna更決心和勇氣轉行，但轉行的挑戰又豈止這一事。她表示，企業聘請新管理層必然是需要有所改變，當中難免有文化上的改變。「譬如他們大部分文件都還在堅持用紙本、即使在工作上有人提出更有效的做事方式，也會因『現在的做法已用了20多年了，為甚麼要改？』等說法，或要先獲上級批准，然後便是漫長的決策過程等做事方式，而不了了之。」

她認為這些不輕易作出新嘗試、凡事追求完美和零風險的想法和做事方式，反映了日本人對「做事要做到精緻」的堅持，對產品、飲食和服務而言是很好的態度，惟不利於推出新事物。而集體責任制也會令做決策時變得緩慢，不利公司營運及發展。故其目前的首要任務之一，除了要在一年內將管理系統電子化外，還要推動公司摒棄不合時宜的工作文化，改變員工「以往一向這樣做，就一定要這樣做」的想法。

然而，香港的工作處事方式又豈能直接套用在日本？Susanna補充，加上不通日語，推動改革便需要更多觀察。

黃思麗透露，將加強線上宣傳，以當地的紅葉、探索螢光蟲等四季自然景色及相關活動，吸引更多外國遊客。（受訪者提供圖片）

先識別必改政策 多溝通說服

她教路，作為領導者要先識別出有甚麼政策必須改變，再者即使預視到部分人或會反抗和不開心，也需要採用較強硬的態度。至於要反抗力度較大的員工或較重要的變革，則要花更多時間和心力去溝通和說服他們。「靠同事的繙譯和幫助，經一段時間的努力下，至少我了解為何他們要這樣做，同時也讓其明白為何不能再這樣做。」

她另強調，變革需要循序漸進，「要100%令他們覺得『幸好有改』，是不可能的。但若然能令他們覺得『都不是不能有所改變的』，那我就當贏了。」