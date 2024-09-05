HR｜建立良好員工體驗才能留人才！企業引入科技訂製個性化體驗︰用Talent match配對內部職位、AI聊天機械人收集員工反饋

善用科技優化人資管理質素，是企業愈趨重視的策略。

擁有逾11萬名僱員的商業流程外包公司Genpact主張利用多種科技工具，包括：AI聊天機械人、內部人才配對平台等，建立良好的員工體驗，提升留人才成效。

Genpact人力資源總監Piyush Mehta強調，善用科技和智能流程，將有助及時了解員工的士氣狀態。

Genpact人力資源總監Piyush Mehta認為，建立員工體驗計劃，是將企業內外的人才效益與業務目標結合的關鍵。他指出：「通過提供良好的員工體驗，能有效吸引和留住人才，持續提升激勵員工，並利於建立讓員工和公司互相進步的關係，最終推動實現各項業務目標。」

在數碼時代，科技和大數據應用能幫助HR（人力資源）更有效地蒐集、分析和運用人才相關的數據，制定各種有利於員工體驗的計劃，例如根據員工調查和分析結果，調整員工福利政策等。

AI學習平台 訂製個性化計劃

以Genpact為例，該公司採用AI聊天機械人Amber為員工調查工具，能與員工進行即時互動。透過AI人工智能技術，Amber會根據員工的初步回答訂製進階問題，以獲取更深入和細緻的洞察，同時也會蒐集他們的心情反饋，因此它不僅提供調查結果，還能分析為甚麼員工會高度參與或不想參與，協助公司作出後續跟進。

自引入Amber後，成功彌補了傳統定期員工調查的不足，讓Genpact成功獲取即時反饋，也有助更了解員工的感受變化，提前發現問題並採取行動。據該公司的研究，與Amber互動的員工有更大概率選擇留職，反映該工具有助提高員工參與度和忠誠度。

提供充足培訓資源、為員工規劃職涯，是建立員工體驗的重要一環。Piyush表示，該公司建立了一個名為Talent match的內部人才配對平台，員工可在平台上設定個人技能與職業目標，系統就會分析和評估其能力，並將他與企業的內部職位進行有效匹配。

該工具不但為Genpact提供更全面的人才管理和職位轉移策略，促進內部人才的有效管理和發展，更讓員工更易找到符合其能力和興趣的工作機會，提高工作滿意度。站在公司立場，也可以減少外部招聘的成本和風險。

Genpact亦引入AI學習平台Genome，可根據員工的角色、技能和職涯目標，為他們訂製個性化的學習計劃。員工能夠在虛擬學習環境中，隨時存取各種學習資源，包括課程和網絡研討會等。Piyush指出，Genome的AI功能有助發現員工的學習需求和潛在技能差距，從而提供合適的發展建議。

安排虛擬交流會議 打破孤立感

由於Genpact是採用混合工作模式，員工之間未必會經常見面，團隊凝聚力或會有所削減。為解決這痛點，Genpact設計了虛擬社交平台Watercooler，它能通過分析員工的電郵流量和交互數據，判斷員工在工作場景中的強弱聯繫。

當發現有員工互動下降而出現「弱聯繫」時，它就會為員工安排虛擬交流會議，透過實時的交流互動，打破遙距工作的孤立感，讓他們保持社交聯繫，促進精神健康，並提升幸福感和工作效能。