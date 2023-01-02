蔣匡文2023兔年生肖運程（三）！肖豬小心血光之災！肖牛易破財！肖鼠「紅鸞」駕臨易生女？肖虎勁多吉星？同場加映：簡單一招化解流年不利！

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！2023癸卯兔年將至，是時候展望未來，看看十二生肖的來年整體運程！來到最後一集，今次要講「豬」、「鼠」、「牛」和「虎」四個生肖！肖豬和肖牛明年運勢較弱，前者要小心血光之災，後者則易有破財、喪服之事！肖鼠有「紅鸞」、「天喜」駕臨，隨時有機會生女？肖虎凡事能逢凶化吉？犯太歲容易流年不利，蔣匡文教你簡單一招化解！

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