新年習俗風水禁忌｜點解初一不洗頭、不掃地？守歲為父母好？古人初二唔會行大運！龍年邊個生肖要行大運？公開買年花3大要訣！新年放邊幾種花最不吉利？

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！農曆新年將至，不少人仍會跟隨傳統習俗如年廿八洗邋遢、行年宵、吃團年飯等，迎接新春。近年常聽說要新年行大運，究竟行大運對迎神招財是否真的有用？龍年哪個生肖需出外走走？從風水角度，家中擺放年花其實由顏色、形態至品種都有講究！甚麼年花可增財、和睦？又有哪幾種花最不吉利？即聽蔣匡文拆解！

Read More︰

吉日2024｜大掃除不一定要年廿八？初五開工撞破日？開工吉日吉時公開！送神迎神幾時係好日、好時辰？龍年哪些生肖要攝太歲？教你擇日結婚、裝修、睇病

面相分析｜騙子有樣睇！眉毛有這特質心性狠？易被騙破財面相睇個鼻！BB鼻無主見最易呃？酒糟鼻代表甚麼？公開4大易墮詐騙陷阱面相特徵特質

九運香港運勢2024：天災人禍九運過度期頻繁！世紀暴雨無差別斬人風水術數有得解？預計第X季緩和！香港經濟幾時恢復？留意這3種疾病

九宮飛星2024｜龍年家居風水佈局方位懶人包！東南「犯太歲」！病位、三煞位喺邊？點化解？旺位擺錯「動水」隨時令家庭破碎！即睇各方位放甚麼趨吉避凶

＊玄學非精密科學，內容只供參考。