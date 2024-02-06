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06/02/2024

新年習俗風水禁忌｜點解初一不洗頭、不掃地？守歲為父母好？古人初二唔會行大運！龍年邊個生肖要行大運？公開買年花3大要訣！新年放邊幾種花最不吉利？

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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！農曆新年將至，不少人仍會跟隨傳統習俗如年廿八洗邋遢、行年宵、吃團年飯等，迎接新春。近年常聽說要新年行大運，究竟行大運對迎神招財是否真的有用？龍年哪個生肖需出外走走？從風水角度，家中擺放年花其實由顏色、形態至品種都有講究！甚麼年花可增財、和睦？又有哪幾種花最不吉利？即聽蔣匡文拆解！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

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