  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
風水蔣知識
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

20/02/2024

2024龍年甲辰年春牛圖解讀！芒神著鞋代表天氣OO！樓市地產有望恢復？通脹物價高！市場現金流、借貸狀況怎樣？搵工請人難？同場加映：龍仔龍女特質！有望做首富？

#風水 #地母經 #通脹 #蔣匡文 #地產 #龍年 #肖龍 #玄學 #春牛圖 #生肖 #龍年運程 #通勝 #樓市 #芒神 #風水玄學
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！古人用《通勝》的「春牛圖」、《地母經》預測來年天氣、農作物及經濟狀況，其實這些傳統智慧也能套用在現今社會。譬如龍年「芒神」站在「春牛」前方，代表立春早過過年；「芒神」著鞋其實也暗示了今年的天氣狀況！而《地母經》提及的桑葉價格，點解又跟通脹物價有關？龍年樓市地產又如何？即聽蔣匡文拆解！

 

Read More︰

新年習俗風水禁忌｜點解初一不洗頭、不掃地？守歲為父母好？古人初二唔會行大運！龍年邊個生肖要行大運？公開買年花3大要訣！新年放邊幾種花最不吉利？

 

九運香港運勢2024：天災人禍九運過度期頻繁！世紀暴雨無差別斬人風水術數有得解？預計第X季緩和！香港經濟幾時恢復？留意這3種疾病

 

九宮飛星2024｜龍年家居風水佈局方位懶人包！東南「犯太歲」！病位、三煞位喺邊？點化解？旺位擺錯「動水」隨時令家庭破碎！即睇各方位放甚麼趨吉避凶

 

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多風水蔣知識文章

你可能感興趣

#風水 #地母經 #通脹 #蔣匡文 #地產 #龍年 #肖龍 #玄學 #春牛圖 #生肖 #龍年運程 #通勝 #樓市 #芒神 #風水玄學

更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索主新主頁！輕鬆探索精選資訊！

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk