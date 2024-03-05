幸運數字｜138、1638寓意「一生發」、「一路生發」係真？五行有得解！車牌、門牌用哪些數字可增運勢？下元九運4、9唔一定差？點揀屬於自己幸運風水號碼？

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！不少人認為選用好意頭的數字作為電話號碼、車牌，甚至住宅門號，有助提升運勢，像 168 代表「一路發」、138 即是「一生發」。究竟坊間流傳這些幸運數字在術數上有無根據？為甚麼幸運數字又跟五行有關？有說 4、9 屬金不吉利，但正值下元九運卻有不同講法？即聽蔣匡文拆解！

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