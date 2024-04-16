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16/04/2024

垃圾徵費｜風水上清理雜物有助納財！屋企哪些位置最忌放雜物？執屋收納4月揀呢日！廚餘剩食愈少晚年有口福！廁所風水對住一個位影響女主人健康

#廚餘 #財運 #收納 #風水 #雜物 #垃圾徵費 #口福 #廁所風水 #玄學 #健康 #蔣匡文 #龍年運程 #風水玄學
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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！垃圾徵費延後至 8 月實行，但不少人現已把握時間打掃家居、清理家中雜物。從風水角度來說，家中有兩大位置最忌放滿雜物；所謂財不入污門，定期清潔地方、收納妥當才有助納財！另外在家居風水中，坊間也流傳種種廁所風水禁忌，由位置、用色設計至是否放置盆栽都有，但最重要其實是緊記一大風水原則，否則有機會影響女主人健康。即聽蔣匡文解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

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