垃圾徵費｜風水上清理雜物有助納財！屋企哪些位置最忌放雜物？執屋收納4月揀呢日！廚餘剩食愈少晚年有口福！廁所風水對住一個位影響女主人健康

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！垃圾徵費延後至 8 月實行，但不少人現已把握時間打掃家居、清理家中雜物。從風水角度來說，家中有兩大位置最忌放滿雜物；所謂財不入污門，定期清潔地方、收納妥當才有助納財！另外在家居風水中，坊間也流傳種種廁所風水禁忌，由位置、用色設計至是否放置盆栽都有，但最重要其實是緊記一大風水原則，否則有機會影響女主人健康。即聽蔣匡文解說！

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風水術數：俗語「逢九必衰」真唔真？從國家大事、歷史時間線解說！九字尾年份必有大事發生、大轉變？古人如何推算？睇土木相會、相沖！

同風水有關廣東話俗語逐個數！人有三衰六旺、風水輪流轉係真？改名未必可改運！甚麼是左青龍右白虎？同人唔同命紫微斗數算得到？

幸運數字｜138、1638寓意「一生發」、「一路生發」係真？五行有得解！車牌、門牌用哪些數字可增運勢？下元九運4、9唔一定差？點揀屬於自己幸運風水號碼？

＊玄學非精密科學，內容只供參考。