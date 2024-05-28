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28/05/2024

蔣匡文風水Q&A解答奇難雜症！如何增強財運、家運、催旺姻緣？家居風水要睇埋幾時入伙！觀音借庫可轉運？辦公室常見漏財佈局公開！身邊多小人因為屋企多OO！

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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！不少觀眾留言詢問不同的風水問題，蔣博士繼九運之後，再度上線解答大家的風水奇難雜症，由貼身的增強財運、催旺姻緣方法，怎樣減少身邊小人至辦公室常見漏財佈局都有。即聽蔣匡文解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

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