28/05/2024
蔣匡文風水Q&A解答奇難雜症！如何增強財運、家運、催旺姻緣？家居風水要睇埋幾時入伙！觀音借庫可轉運？辦公室常見漏財佈局公開！身邊多小人因為屋企多OO！
由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！不少觀眾留言詢問不同的風水問題，蔣博士繼九運之後，再度上線解答大家的風水奇難雜症，由貼身的增強財運、催旺姻緣方法，怎樣減少身邊小人至辦公室常見漏財佈局都有。即聽蔣匡文解說！
Read More︰
佛誕多人食齋！食齋vs食素有何分別？甚麼是三淨肉？戒食祈願有無根據？戒牛肉戒海鮮對運氣、健康有無益處？OO的功德與放生相似
-
蔣匡文解答九運風水問題Q&A︰九運比八運艱難！九運股市樓市好唔好？美國科技股202X年有危機？港股、蟹貨點部署？樓市穩定炒樓難賺錢？住這地方難發達
-
垃圾徵費｜風水上清理雜物有助納財！屋企哪些位置最忌放雜物？執屋收納4月揀呢日！廚餘剩食愈少晚年有口福！廁所風水對住一個位影響女主人健康
＊玄學非精密科學，內容只供參考。
【5月限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動
我要回應