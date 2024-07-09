香港公屋風水（上）：港島公屋王人才輩出全靠「一四同宮」旺文昌！清拆起私樓風水會變？甚麼是龍砂水穴？地方風水要睇埋XX！馬鞍山只有這屋邨「食正」龍脈出紅星名人

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！香港不少政經、演藝界名人兒時在屋邨長大，後來憑各自努力捱出頭來，於是坊間傳聞這些盛產名人的屋邨可能是風水寶地，到底「風水公屋」是否存在？從術數角度，又如何解說屋邨的風水吉凶？今集率先揭曉兩大好風水屋邨︰公開哪個港島公屋王因「一四同宮」旺文昌而人才輩出？清拆後再建私樓可否延續其風水運勢？地方風水要睇龍砂水穴！馬鞍山只有這屋邨對正龍脈出紅星名人！即聽蔣匡文解說！

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風水趣聞：蔣匡文分享睇風水難忘經歷！放錯一盞燈遭受血光之災？富豪屋企犯「穿」易漏財！為龍脈為生仔屋企有泳池都要抽乾！女明星放棄維港海景終嫁入豪門？

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蔣匡文風水Q&A解答奇難雜症！如何增強財運、家運、催旺姻緣？家居風水要睇埋幾時入伙！觀音借庫可轉運？辦公室常見漏財佈局公開！身邊多小人因為屋企多OO！

＊玄學非精密科學，內容只供參考。