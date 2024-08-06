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06/08/2024

家居風水︰公開室內設計常見風水問題！大門最忌一件事！大門雕花反映屋主心態？廚房爐頭對住兩地方損家人和氣！漏財穿堂煞可靠一物化解？主人房套廁最忌甚麼？小朋友不讀書同床有關

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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！地方風水要看「龍、砂、水、穴」，家居風水則著重「陽宅三要」，即是「門、主、灶」，其設計、擺位都影響一戶人的健康、財運或家人和氣，今次為大家拆解常見的家居風水問題！從大門進屋見到窗前美景，固然是景色開揚，但從風水角度卻犯了穿堂煞，容易漏財，添置甚麼才可化解？主人房套廁最忌甚麼？小朋友不讀書為甚麼與床有關？廚房格局或令家人相處多磨擦，這說法又有甚麼根據？即聽蔣匡文解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

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