年近歲晚裝修關風水事？2025年邊三個方位不宜搬動？黑白灰簡約家居風人人啱？揀梳化呢隻色最隱陣！裝環保吊扇有咩要留意？教你3大家居風水Tips！

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。年近歲晚，好多人都想輕裝修家居、買新家具或者搬動家具轉一轉位，令居室有新的感覺。究竟係咪一定要趕農曆新年前做好？原來，每年都有幾個位置是不適宜搬動，包括太歲位、三煞位及戊己都天煞方位，今集同大家分享2025年不宜搬動的方位。近年家居流行黑白、藍、灰等簡約主義風格，風水學點睇？係咪人人都啱？揀梳化咩顏色最穩陣？梳化宜幾多座位好？支持環保的朋友打算安裝吊扇，又有咩要留意？即聽蔣匡文博士解說！

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*玄學非精密科學，內容只供參考。