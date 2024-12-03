旅行轉運真係得？2025年去日本高危？要留意邊幾個月份？一個國家亦要小心！五行屬性宜去咩地方？旅行祈福手信帶霉運點處理？教你工藝面具收藏貼士

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。上回分享2025年不宜搬動的方位，以及家居用色要留意咩，今次探討一下旅行轉運是否真有其事，另外好多人都話2025年不宜去日本，又係咪真？蔣匡文博士認為一個人行運與否與去旅行無關，當然仍不減現代人熱愛旅遊的興趣，2025年有甚麼方位好？五行屬性的人適宜去甚麼方向？買邊類旅行手信要注意？即聽蔣匡文博士解說！

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人無善痣之說係真？脫癦可以改運？有錢人癦痣有咩共通點？癦痣宜圓、凸、美還要這一特徵！ BB有胎記因為冇留意XX？古人紋身為巫術？

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睇相除了面相仲要睇埋身相？古人要睇全相！張家朗、江旻憓屬「五長」？「五短」除了手腳短呢度要短！金木水火土哪一種人適合肥？肥人好福氣係真？

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。