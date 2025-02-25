農曆二月初三文昌誕︰文昌星與風水的關係？考政府AO或大學First Honour畢業宜拜文昌？蔥芹祭品數量建議





由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。農曆二月初三是文昌誕，好多人都會拜文昌星君祈求學業優秀，文昌誕跟風水玄學的文昌星有關係嗎？今集蔣博士將為我們講解文昌星是甚麼，原來文昌星君是一位道教神明，而古代將星宿人像化大有原因，亦解釋為何古代鄉村放有很多文昌塔。香港開埠初期華人多於中環文武廟立契，在文昌星君見證簽約，足見其重要性。

今時今日，拜文昌好多人都知要準備蔥及芹菜，望學子聰明及勤力，但祭品數量應多少呢？有人認為四字和死字有同音，不吉利，但原來並非如此。如果你希望成功考入政府AO或大學First Honour畢業，農曆二月初三文昌誕拜祭又有冇用呢？即聽蔣匡文博士詳細解說！

Read More︰

拆解新年8大迷思︰長型銀包旺財？銀紙不要摺？打麻雀坐邊個位最好？新年宜買金器及行大運郊遊？

-

蛇年十二生肖運勢：屬蛇犯太歲忌水，屬鼠運勢最佳，屬狗及屬虎有弄璋之喜？教你屬豬沖太歲及屬猴刑太歲化解方法

-

乙巳年九宮飛星佈局懶人包：化解病符星、文昌位催旺、太歲位禁忌及吉日吉時詳解

-

＊玄學非精密科學，內容只供參考。