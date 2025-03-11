  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
風水蔣知識
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/03/2025

勞碌命人也可以有橫財？講解橫財命面相特徵，中環士丹利街投注站有咩玄機？教你增加運氣貼士

#運氣 #投注站 #玄學 #馬會 #風水 #六合彩 #面相 #蔣匡文
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。早前，1.9億六合彩金多寶幸運兒成一時佳話，你是否也想知道自己有沒有「橫財命」？今集蔣匡文博士，從面相、命盤、風水等角度，為你揭開橫財的神秘面紗！

 

　　面相能看出橫財命嗎？ 蔣博士告訴你真正影響財運的關鍵因素；有錢人的面相有甚麼特徵？ 甲子形面是甚麼？勞碌命就一定沒橫財？有橫財命又唔一定有錢？

 

　　中環士丹利街投注站風水解密！為何這裡特別容易中頭獎？蔣博士為你拆解！增加運氣的兩個小撇步！讓你不再只是望天打卦，積極提升財運！別再羨慕別人中大獎！立即點擊觀看，讓蔣匡文博士教你掌握橫財密碼，開啟你的財運之路！ 即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

Read More︰

農曆二月初三文昌誕︰文昌星與風水的關係？考政府AO或大學First Honour畢業宜拜文昌？蔥芹祭品數量建議　
-
拆解新年8大迷思︰長型銀包旺財？銀紙不要摺？打麻雀坐邊個位最好？新年宜買金器及行大運郊遊？　
-
蛇年十二生肖運勢：屬蛇犯太歲忌水，屬鼠運勢最佳，屬狗及屬虎有弄璋之喜？教你屬豬沖太歲及屬猴刑太歲化解方法　
-
＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇

我要回應
更多風水蔣知識文章

你可能感興趣

#運氣 #投注站 #玄學 #馬會 #風水 #六合彩 #面相 #蔣匡文
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk