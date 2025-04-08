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08/04/2025

雙春兼閏月宜結婚︰通勝擇日宜選嫁娶？三個月份不宜結婚？六月結婚有半月妻意思？過大禮代表甚麼好意頭？面相可睇到閃婚？

#擇日 #蔣匡文 #閃婚 #玄學 #風水 #過大禮 #通勝 #結婚
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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。好多人都話2025年乙巳年雙春兼閏月宜結婚，不少情侶打算拉埋天窗，但究竟點解有依個講法，蔣博士為你娓娓道來。結婚係開心事，不少準新人愛擇好日完成人生大事，係咪打開通勝直接揀【宜嫁娶】日子就萬無一失？蔣博士認為最好搵專人擇日，因為同一樣嘢有關，他更分享多年擇日的經驗，說明這是中國古人和天地溝通的方法，唔到你唔信！

 

　　近年不少名人結婚過大禮儀式派場十足，禮金、金銀珠寶及好意頭食品非常齊全，究竟對新婚夫婦有咩喜慶祝福？另外，坊間不少結婚謎思話六月不宜結婚因為有半月妻的意思，結婚的月份不要碰到父母及自己的生辰，係咪要跟足？閃婚又有冇面相可以睇？即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

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