  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
風水蔣知識
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

06/05/2025

從占星角度看日本地震︰與《我所看見的未來》預言夢吻合？三王渦漩現象與特朗普加關稅有關？夢中見甩牙代表分離？

#風水 #日本 #地震 #我所看見的未來 #夢境 #竜樹諒 #海嘯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。日本漫畫家竜樹諒《我所看見的未來》預言日本7月將有火山爆發及大海嘯，成為城中熱話，你相信嗎？是真是假7月自有分曉！今集蔣博士嘗試以占星角度，推敲日本地震之說，他說2025年8月會出現三王渦漩的現象，何謂「三王渦漩」必細聽博士詳解！所謂君子不立危牆之下，蔣博士再次建議大家5月至8月不要去日本為妙。講開又講，原來美國總統特朗普突然宣布加關稅，亦與「三王渦漩」的現象有關，一眾小股民如何自處，請聽蔣博士為你指點迷津！

 

　　很多人都話夢境有啟示性，坊間傳聞甩牙代表分離、被蛇咬象徵發財，又有周公解夢等等，究竟係咪真？蔣博士於今集分享了有關懷孕及親人報夢的故事大有玄機，似乎唔到你唔信！如果睡眠質素差及經常發各種夢，蔣博士建議大家可嘗試把牀轉換另一方位改善，若有橫樑在牀上方更加宜多留意！即聽蔣匡文博士詳細解說！即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

Read More︰

車主必讀︰3、8號碼車牌會旺啲？開紅色車易有意外？五行屬性宜配甚麼顏色車及教你簡單小改動，揀車要避開三煞位？

-

雙春兼閏月宜結婚︰通勝擇日宜選嫁娶？三個月份不宜結婚？六月結婚有半月妻意思？過大禮代表甚麼好意頭？面相可睇到閃婚？

-

從中環新地標The Henderson解構建築風水學︰圓型建築物和另一種建築物外型風水都唔好！樓層過高或低有何影響？教你租用辦公室風水小貼士

-

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多風水蔣知識文章

你可能感興趣

#風水 #日本 #地震 #我所看見的未來 #夢境 #竜樹諒 #海嘯
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

真知灼見－溫灼培 | 如何看美英貿易協議？

09/05/2025 11:27

關稅戰

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk