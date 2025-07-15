閏月會減壽？習俗要送豬腳麵線給父母？拆解閏月迷思及由來

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。成日聽人講今年「雙春兼閏月」，你又知唔知今年閏月係幾時？正是7月25日。大家有冇諗過閏月的由來？今集蔣博士由比較中國農曆及國際西曆說起，解釋為何他認為中國曆法相對科學，古人為解決地球圍繞太陽一個圈365.2524日與中國農曆一年354日的差距，於沒有「中氣」的月份加入閏月，亦是「十九年七閏」的原因。

至於為何閏月通常在五至九月，坊間有說「一年兩六月 三伏不見天」究竟係點解，蔣博士亦於今集詳細解釋。網上有說長輩遇到閏月會減壽，所以要幫長輩添壽，台灣、閩南一帶有出嫁女兒送豬腳及麵線給父母的習俗，代表長壽的意思，玄學上又點睇以上閏月迷思。即聽蔣匡文博士詳細解說！

＊玄學非精密科學，內容只供參考。