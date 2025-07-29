  • 報價
職場
風水蔣知識
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

29/07/2025

自學風水Vs.跟師傅學有何分別？咩人學術數特別叻？蔣匡文博士分享玄學術數之路

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。唔少人對玄學風水、紫微斗數等都有興趣，究竟睇書或網上自學得唔得呢？同跟師傅學又有咩分別？今集蔣博士先分享自己學術數的原因，一切由讀書時期課堂有關，更暢談從自學占星到師承術數大師談錫永的經過，以及學習趣事。

 

　　蔣博士認為跟師傅上堂學比自學優勝，但坊間的速成班學唔學得過？身為玄學家有咩必要道德條件？學術數多多少少講天份，咩人學術數特別叻？如果你對風水玄學有興趣，蔣博士鼓勵大家上堂學習，及無私分享學習心得，助你掌握竅門馬到功成！即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#自學 #風水師 #課程 #玄學 #風水 #速成
etnet.com.hk