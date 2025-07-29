自學風水Vs.跟師傅學有何分別？咩人學術數特別叻？蔣匡文博士分享玄學術數之路

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。唔少人對玄學風水、紫微斗數等都有興趣，究竟睇書或網上自學得唔得呢？同跟師傅學又有咩分別？今集蔣博士先分享自己學術數的原因，一切由讀書時期課堂有關，更暢談從自學占星到師承術數大師談錫永的經過，以及學習趣事。

蔣博士認為跟師傅上堂學比自學優勝，但坊間的速成班學唔學得過？身為玄學家有咩必要道德條件？學術數多多少少講天份，咩人學術數特別叻？如果你對風水玄學有興趣，蔣博士鼓勵大家上堂學習，及無私分享學習心得，助你掌握竅門馬到功成！即聽蔣匡文博士詳細解說！

＊玄學非精密科學，內容只供參考。