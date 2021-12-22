2022事業運│風象星座：雙子拼搏可上位！天秤工作超忙易出錯？水瓶壓力大？

2022年的事業運，上兩星期本欄已講解過火象和土象星座的運勢，今次就到風元素星座，包括雙子、天秤、水瓶，可按你的太陽和上升星座作參考。

雙子座

這一年在事業上有相當良好的發揮機會，大展拳腳，特別是在上半年，事業上會有所提升，例如升職、受到上司的賞識，所以可以努力爭取表現，讓自己的能力和才華得以被看見。

如果你是做生意、創業的，這一年也可以把生意做大一些，提升自己品牌地位和名聲，都有助往後的發展。

到了下半年，則可以集中擴張自己的人際網絡，無論是事業的人脈，還是客戶群，都可以是你的助力和支持。

不過還是要注意健康的問題，拼搏之餘也要注意健康、日常的保養。

（網上圖片）

天秤座

天秤座這一年在工作上會相當的忙碌，工作不絕，不過工作環境頗為愉快，也會得到同事下屬的幫忙，忙碌得來壓力不算太大，亦有發揮的機會。只是比較容易糊塗、出錯，在日常工作上需要提醒自己，要保持謹慎。

如果你的工作是需要常常跟別人合作、見客戶、做生意之類，下半年就可以增加合作夥伴和客戶，別人也會帶給你機會。

但是在財務上會有較多的變化，無論是個人的入息開支，還是投資方面，都會出現突發的問題，要比較有彈性去處理。

水瓶座

延續著2021年，這一年仍然要面對不少壓力，不過如果在2021年，已了解到自身的不足，去改善提升自己的實力，那這一年就會見到自己變得更成熟和進步。但如果去年沒甚麼付出，這一年就加把勁了。

如果你做生意、佣金制的工作，上半年的收穫會不錯，可以把握機會去找多些生意，提高業績。又或可以多找不同的兼職，以增加自己的收入，打工仔亦有機會加薪。不過也要控制一下開支，否則也會變成多賺多花，反倒沒甚麼積蓄。

下半年則適宜去學習進修，加強自己的知識和溝通能力，以助日後的發展。