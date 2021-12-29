29/12/2021
2022事業運│水象星座：巨蟹下半年運勢強？天蠍多發揮機會？雙魚金錢運提升？
占星師 Jupiter
占星師 Jupiter
全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。
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本欄隔週二更新
命運占星台
2022年的12星座事業運連載，來到最後一組水象星座，包括巨蟹、天蠍和雙魚座，可按你的太陽和上升星座作參考。
巨蟹座
上半年會有頗多機會去學習進修，藉此提升自己的技能知識，亦可以讓自己的履歷更為豐富。因為到了下半年，事業運勢加強，就會有不少發展事業的機會，例如可以找到更有發揮的工作，或有升職的機會，得到上司的賞識；做生意的亦可以強化自己的名聲地位。所以如果可以把握上半年為自己增值，到了下半年就更有實力去迎接不同的機會，去開拓事業。
今年在人際關係上會有不少轉變，例如你身處的團隊，或工作上依賴著的人際網絡，都會出現變化。對於重視感情、有人情味的巨蟹來說，是有點不適應的，不過也是要勇於面對改變、新人事的時候。
天蠍座
天蠍座今年會有頗多表現自己的機會，特別是如果你是從事一些創作相關的行業，那你可以大大發揮你的創意，向人展示你獨特之處。而到了下半年，工作量會增加，會是相當忙碌的時間，不過工作環境不俗，同事們對你也有所支持，不必單打獨鬥。而就算是一些日常的工作，也是一個發揮的機會，把常規的事情做好，都可以為你帶來更好的成長和機會。
今年在合作關係上會有較多的轉變，舊的拍檔、合作關係結束，同時又會有新的到來，如果你是從事銷售，或要面對客戶的，客戶群今年也會有所不同，不妨嘗試去開拓新的客戶。
（網上圖片）
雙魚座
今年代表增長、發展的木星來到雙魚座，自然對雙魚相當有助力，整體來說，都有不少發展機會和空間，所以要好好把握，尤其是上半年的時候。如果你想轉工、正在找工作，會較容易找到理想的工作，機會實在有不少，所以也要認清自己的目標，作出合適的選擇。如果是做生意的，也可以把握時機去擴充。
到了下半年，金錢運有所提升，會有不同的機會、渠道去增加收入。不過也要注意，會變得太過揮霍，賺得多也花得多，還是要提醒自己謹慎理財。
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