05/01/2022
2022年兩大重點星象：「木星雙魚」、「木星白羊」對事業有何啟示？追夢機會來了？
占星師 Jupiter
占星師 Jupiter
全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。
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本欄隔週二更新
命運占星台
踏入2022年，之前已一連四周講解了12星座的運勢，這次就談談本年的一些重點星象，看看在職場、事業發展上，有甚麼需要注意。
木星雙魚——機會處處
在占星學當中，木星代表著發展、成長、財富和機會，所以亦被視之為大吉星。在過去兩年，木星在山羊座和水瓶座，都是一個他受到限制的地方，所以發揮得不算多，就算有機會出現，也不容易得到；有增長的話，幅度也不算很理想。
今年木星會在雙魚座，一個他可以盡情發揮的地方，亦帶來不少機會。所以如果想要尋求更好的發展，尋找更好的機會，都要把握上半年的時間。木星在雙魚的日子，是會直到2022年5月11日，然後便會進入白羊座；然後到了年尾10月尾到12月中，才再會在雙魚座停留一下。想要在事業有更好的發展，不妨把握時機：
• 在現職中落力表現，留意公司中的機會，爭取升職
• 想轉工的，多去找不同的機會，亦不要限死自己一定只能在某公司某職位工作，給自己多一些可能性，多作嘗試
• 想創業的，趁此時間開展會較為順利
• 木星雙魚有「多重」的意思，所以亦可以多找份兼職，工餘時間做下小生意都可以，開拓自己的發展機會
• 木星雙魚亦強調「追夢」，其實近年「造星」的電視節目，常常強調追尋夢想，亦勾起了大眾追尋夢想的熱情，不會像過往那樣，只顧及現實、功利的層面。「追夢」不只限於娛樂界，如果你在事業上有「夢想」，一定要把握這段時間去嘗試，機會會較多。
（網上圖片）
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