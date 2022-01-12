2022首個水星逆行！網絡科技易受影響，公司決策反覆！如何應對水逆？

一踏入新一年不久，又來到水星逆行的時候。水星逆行每年都有3次，但每一次水星處於的星座都不同，自然每次也有其個別的影響。

去年的水星逆行，都是在風象星座，包括雙子、天秤和水瓶，而到了今年，每一次的逆行會橫跨土象和風象兩個星座，所以受影響的事務和星座人士也會較多。今次就跟大家分析一下。

這次的水星逆行是從1月14日至2月4日，會由水瓶開始，然後退到山羊座。

水星是跟通訊、溝通、交易、買賣、交通、文書、思考有關，逆行的時候，就會為這些事情帶來阻滯、出現問題。例如上一次，去年10月的水星逆行，整個Facebook系的平台都出現死機情況，而FB messenger更在Twitter上寫明「因為水星逆行，我們出了狀況...」，可說水逆確是得到「官方認證」。

這次的水逆先在水瓶座開始，水瓶為風象，同樣是對應理智、知識、學習這些「頭腦」的事務，水瓶本身亦代表「科技」「網絡」。所以在這些範籌，受到的影響會特別大。尤其現代人完全依賴電腦和通訊網絡，其實有一小環節出錯，例如電腦當機、資料無故消失、上唔到網、社交平台無法運作等，都會讓人崩潰。

水瓶座之後，水星就會退回山羊座，山羊座屬於土象，是一些日常的實務，也是跟一些大機構、土地、以及上司、權威型人物有關。所以這次的水星逆行，影響範圍不止在通訊、交通事項上，可能一些機構的管理層會出現變動、又或上司會特別容易出錯，也要有心理準備，公司中的決策，一時一樣，反反覆覆，讓人難以跟從。

在這個水逆期，有甚麼準備工夫可以做，以減低或應付其影響？

1. 跟過往任何的水逆一樣，文書、文件、重要資料等，請作好備份，有時電腦手機、網絡出問題，資料就會無故消失。

2. 對於進行中的計劃，不要急於去完成，因為可能會比較反覆，出現突然的變化，所以要有應變計劃，以應付當中的麻煩。

3. 如果你是跟別人正在商討一些事，例如傾合約、開會、進行面試等，對方或你自己可能會出現變卦，要待水星順行後才能真正落實。

4. 凡事都要寫清楚，一定要留低通訊紀錄，以免出現誤會時，沒有紀錄就引起爭拗。

5. 交通容易出狀況，例如大塞車、壞車等，出門記得多預時間。

6. 避免簽署合約或作重要決定，有些朋友分享，試過水逆期間簽了新的工作合約，好快就後悔，發現工作不如預期，然後又辭工再找新工作，相當麻煩。

7. 對於公司出現的變動，上司的決策，不要太快下定論，要待水星順行後，才有定案。例如公司有些新政策，你可能很不滿，但不要太衝動即刻辭職，待水逆完結後，再看情況才決定。