12星座每月之星 | 做事認真、有責任心！山羊座上司最看重邊兩個特質？

又來到每月連載的職場人際系列，今次是「職場模範生」山羊座。為甚麼說他們是模範生？山羊座本來就相當有事業心，渴望可以在事業上做一番成績，重視名譽地位，「銜頭」對他們來說相當重要，以證明自己的實力。山羊做事認真，低調工作，也很有責任心。可能你覺得他們嚴肅又乏味，不過從工作的層面，「做得嘢」最緊要。

山羊座的上司

山羊座的上司，往往都是板起臉孔、不苛言笑。他是一個著重紀律和實力的上司，紀律方面，一定要準時返工，不能遲到早退，做事要有交帶，甚至他是有點保守的，如果看見下屬的衣飾不恰當，都會要求他們更換。例如我聽過山羊上司，說下屬的裙子太短，要她午飯時立即走去買過一條合適的。

而在辦公室中，也要下屬有規有矩，例如不要開玩笑，對上司要保持尊重態度，如果有人態度輕挑，無大無細，山羊上司一定訓示。

另外，山羊上司也很重視下屬是否真材實料，做事是否妥當、有交帶，如果你辦事能力不足，又或以為可以講下同事壞話就可以上位，對住山羊上司絕對不能，甚至會對你扣分。

山羊座的同事/下屬

遇上了山羊同事或下屬，好處就是你可以相當的放心把工作交托給他們，他們總是會努力辦妥。不過他們在工作上也有相當高的要求，就算你只是平起平坐的同事，甚至是對方的上司，如果你做事馬虎隨意，他口裡不說出來，但內心也會看不起你的。

至於跟同事們的關係，對他來說，如果是對自己有用的，他也會去經營一下，但如果只是傾下偈、搞下氣氛那種，就不必預他了。

山羊座的客戶/合作伙伴

山羊的客戶或合作伙伴，正經又認真，你跟他談計劃、傾合作時，請直接切入重點，不必轉彎抹角，也不要講甚麼客套話打開話題。如果你是要向他們推銷一些產品或服務，他們只重視品質、是否合用、當中的好處和價錢，其他「無謂嘢」免談，你如果浪費他的時間，他會更不滿。如果你跟山羊合作，他認真可靠，但你也要把事情做好，否則你不達標的話，就沒有下次了。